小米小爱同学课程表2.0全新升级：拍照导入，智能快速编辑，分享导入

IT之家4月1日消息 最近，史上最长的寒假，终于要结束了，各省市学校将陆续开学。今天，小爱同学宣布：小爱同学课程表2.0闪亮登场。① 拍照导入课程表； ② 智能快速编辑； ③ 新增分享导入功能，一人编辑全班用（非小米手机也可）； ④ 大屏音箱也能使用，抬头就能了解课程安排。

不过需要注意的是，小米6之前的机型暂不支持小爱同学课程表2.0。

拍照导入课程表

小爱同学推出业内首个拍照导入课程表功能，一秒完成课程表导入！



对小爱同学说“打开课程表”，开启课程表设置-拍照导入-点击跳转扫一扫-拍照或图片导入，就能精准识别你的课程表，自动导入图片中的全部课程，并帮你查询课程、教室、老师信息，单双周课程信息也能提前设置。

快速智能编辑

遇到重复的课程，点击选择课程即可快速复制粘贴相同的课程名称、教室信息、老师信息，还能使用魔法棒快速编辑修改这些信息，一切学习安排尽在掌握。

点击添加课程详情时，还能支持快速标记和修改单双周，再也不用担心混淆单双周的课啦，小爱同学分分钟做更懂你的课程表！（魔法棒工具目前支持拍照导入的课程表）

本次课程表的升级，还满足了学生群体对课表节数和时间设置的需求。只需点击课程表界面右上角的设置选项，简单设置单节课时长、课间休息时长、课程节数，小爱同学就能根据你的具体课程自动为你安排一整天的课程时间，制定完美的学习计划！

一人编辑全班分享

小爱同学课程表2.0还支持分享导入功能哦，该功能目前可同时支持小米手机和非小米手机（安卓和iOS）。



只要点击课程表界面右上角的设置选项，将你编辑好的课表的链接一键分享至QQ和微信的好友或群聊，大家就能轻松导入你分享的课表内容。

另外，IT之家获悉，目前小爱触屏音箱Pro8和新发布的Redmi小爱触屏音箱都能支持小爱同学课程表2.0！