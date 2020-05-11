奥克斯被判恶意侵权，赔偿格力4000万元

5月11日消息，中国裁判文书网4月20日发布的裁定书显示，历时40个月、备受关注的格力诉奥克斯侵犯专利权一案近日尘埃落定。

本案于2017年1月由格力电器提起诉讼。广东省高级人民法院于2019年8月30日作出（2018）粤民终1132号二审判决，维持广州知识产权法院一审原判，认定宁波奥胜贸易有限公司（原宁波奥克斯空调有限公司，下称奥胜公司）恶意侵权成立，判决后者向珠海格力电器股份有限公司（下称格力电器）赔偿4000万元。

资料显示，2012年，格力推出搭载了当时最新的大导风板推出机构技术的全能王U尊空调，不久后，市面上的奥克斯空调出现了搭载相同技术的空调。

2014年格力电器起诉奥克斯称后者旗下空调商品存在6项专利侵权。此案件历时3年，经历了民事诉讼、行政诉讼、专利无效审查等所有的专利维权的法律流程，于2017年二审最终确认奥克斯侵权，并要求停止销售侵权产品，赔偿格力电器经济损失人民币230万，销毁库存侵权产品及生产该产品的专用模具。

2015年，格力上诉奥克斯“极客”壁挂机侵犯格力“画时代”多项自主专利权。2018年终审确认奥克斯侵权、并要求停止销售侵权产品，赔偿格力电器经济损失共人民币600万，销毁库存侵权产品及生产该产品的专用模具。

由于奥克斯在新产品黄金侠、极速侠系列8款产品中仍然使用侵犯格力专利权的技术，在格力维权起诉下，法院一审认定奥克斯恶意侵权成立，在2019年8月判决奥胜公司向格力赔偿4000万元。决策生效后，奥胜公司将赔偿款支付至广州市中级人民法院指定账户，但奥胜公司又提起执行异议。

据了解，奥胜公司申请的复议，于3月12日被广东省高级人民法院驳回。据悉，法院已将赔偿款划拨到格力电器账户。