董明珠：已经买了各企业的空调做检测，不合格还举报

IT之家4月30日消息 据新京报报道，近期，格力举报奥克斯空调产品不合格的结果已经出来。4月29日晚董明珠表示，“我不仅是买了奥克斯的，我买了各种企业的产品，拿回来进行检测，如果发现不合格，我们依然举报。我们也叫别人买我们的产品，进行检测、监督。这是推动社会进步，每一个人应该去做的，互相地推动行业进步。”

董明珠表示，大家都以为自己跟奥克斯过不去，其实真的不是过不去，自己也没有说想把它“整死”，就希望它能够清醒地认识到，能效等级达不到，不仅仅是一个欺骗问题，而是触碰了底线的问题。如果这样下去，这样的破坏会引起更多的企业在市场当中跟随。如果要跟一定是低值低价，一定要偷工减料。这样的话是不可能推动社会进步的，反而是阻碍甚至完全倒退了。

谈及疫情，董明珠称这次疫情可以算是一种天灾人祸，9万员工三个月工资就有二十几个亿。这是一个非常巨大的压力。不过她也表示，困难肯定是人人都要面对的，在政府给企业资源的时候，企业一定要自己去发力。

此外，董明珠还谈到了当下的“瑞幸财务造假”“李国庆争抢公章”等热点。对于前者，她表示做人要诚信，好企业不能靠股市创造价值；对于后者，她认为遵纪守法是每一个人的底线，要用法律武器解决问题。

IT之家了解到，2020年4月，浙江政务服务网公布了宁波市市场监督管理局对奥克斯空调股份有限公司利用能源效率标识进行虚假宣传案的处罚结果：1、责令改正；2、处罚款十万元。