荣耀锐科技5G实验室正式揭牌：测试荣耀X10就花3亿元

5月11日消息，今天华为西安研究所荣耀锐科技5G实验室正式揭牌。华为消费者业务手机产品线副总裁郑平方表示，该实验室是华为与荣耀在5G领域长期投入积累到技术溢出的结果，并透露，实验室全程参与了荣耀X10的规划、设计、测试、生产等工作，仅测试方面成本就投入超3亿元。据悉，荣耀X10支持NSA/SA 5G双模网络、9大频段，是目前业界最多的。

据介绍，早在两年前荣耀锐科技5G实验室的建设就已经开始筹备。目前，荣耀锐科技5G实验室已经具备完整的5G通信协议测试能力，能够模拟用户使用中可能用到的通信场景，不断去提升手机的通信体验。同时，实验室还承担着未来5G技术研究的任务，并借助研究成果帮助荣耀产品在5G技术上保持领先。

“华为与荣耀在5G技术领域长期投入和积累是溢出的，因此有足够技术力建设专属荣耀锐科技5G实验室。”郑平方表示，“5G实验室实际覆盖很多领域，有通信、防跌落的，还有极寒条件下的测试。”

荣耀锐科技5G实验室全程参与了即将在5月20日发布的荣耀X10的规划、设计、测试、生产等工作。举例来说，为测试5G性能，荣耀X10上网测试累计超过50万小时，拨打电话测速则超过25万次。据了解，荣耀X10仅测试方面成本就投入超3亿元。

近日，荣耀手机成为中国登山队纪念首登珠峰60周年活动指定手机，荣耀X10也将助力登山队员挑战世界最高峰。此前在珠峰5800-6500米高度的营地中，荣耀X10实测表现出稳定的5G性能。在开启三个热点同时进行5G测速，荣耀X10最高下载速度达到1617Mbps。

郑平方表示，对荣耀X10销量突破千万十分有信心，在5G刚起步的2020年就能出现荣耀X10般的超级爆款，掀起一场席卷行业的最强5G风暴。