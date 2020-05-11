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国科微全新固态硬盘控制器 GK2302V200 系列上市，全面适配长江存储等 128 层颗粒

2020/5/11 14:18:59来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月11日消息 近期，国科微新一代固态硬盘控制器GK2302V200系列全面上市，搭载独创的第三代NANDXtra 可靠性引擎，全面适配128层TLC和QLC颗粒，带来高效安全的数据存储体验。

国科微持续推动固态硬盘控制器的迭代升级，GK2302V200系列支持各类2D MLC/TLC、3D MLC/TLC/QLC闪存颗粒，并与长江存储最新128层3D TLC/QLC颗粒完成适配。

IT之家获悉，国科微GK2302V200搭载国产嵌入式CPU IP核，彰显“中国设计”理念；支持SATA 3.2标准接口，最大读取带宽550MB/s；内置国科微第三代 NANDXtra 可靠性引擎，通过增强LDPC引擎以及Multi Group RAID保护，全面提升NAND颗粒使用寿命；采用2通道闪存接口，支持Toggle 2.0 & ONFI 4.0接口协议，接口带宽533MT/s；最大可支持2TB容量。

GK2302V200支持国密SM2、SM3、SM4算法，支持RSA2048/SHA-256/AES-256，提供全方位的数据加密安全保障；通过国密一级认证、国家信息安全EAL-3认证，保证了可靠性、稳定性、性能。

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关键词：国科微固态硬盘

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