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光威弈Pro内存条5月14日上线：国产长鑫颗粒，2XX元起

2020/5/11 16:57:23来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月11日消息 根据光威官方的消息，光威弈Pro DDR4内存 5月14日京东自营正式上线，届时将公布价格，官方称售价2XX元起。

IT之家曾报道，光威弈PRO系列台式机内存条已经上线官网，最高可达DDR4 3000，采用了长鑫DDR4内存芯片，时序为16-18-18-38。超频性能方面，光威表示，弈PRO内存条极限超频可达4000MHz，稳定超频频率为3800MHz。

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关键词：光威长鑫内存

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