技嘉Z490系列主板来袭：16相供电/钽电容，堆料更进一步

IT之家5月11日消息 随着英特尔十代酷睿桌面处理器的发布，技嘉也推出了新款的“雕牌”Aorus Z490系列主板。由于英特尔将10代酷睿K系列处理器的TDP提升到了125W，技嘉Z490系列主板也在堆料方面更进一步，最高搭载了16相供电，并使用了大量的钽聚合物电容，从而使新款十代酷睿的性能释放更加稳定和充分。

本篇文章将以两款技嘉明星产品为例，为大家详细讲解一下新款“雕牌”Z490主板的设计。

英特尔Z490主板，十代酷睿坐骑

在解析产品之前，我们先来看一下Z490主板相比前代的Z390有什么变化。首先也是最重要的一点，Z490主板CPU插槽针脚从LGA1151升级到了LGA 1200，这也意味着它将是十代酷睿的专属坐骑，之前的CPU将不兼容这块主板。

除此之外，部分Z490主板预留了“PCIe 4.0 ready”，这也意味着Z490主板将支持11代酷睿桌面处理器，而11代酷睿会正式支持PCIe 4.0。

堆料狂魔——技嘉Z490 AORUS XTREME

作为一款万元级别的Z490主板，大雕Z490 AORUS XTREME自然也是堆料最足、集成技术最全的一款，我们就以这一款为例讲解一下技嘉Z490主板的新技术。

内存超频设计

技嘉AORUS主板采用了全新设计的内存硬件设计，包含独立式布线，SMT（表面封装技术）内存插槽，并且搭载了钽电容，可以有效降低电磁干扰，从而大幅提升主板的内存超频能力。

IT之家了解到，技嘉把内存线路藏到了PCB里面，而在传统的主板上，内存的线路是暴露在PCB表面的，这样会让内存容易受到其他电子元件的干扰，从而造成内存运行的不稳定。在全新的AORUS Z490主板上，内存线路置于PCB里面，通过这样的设计可以提升10%的DDR4内存速度。

另一方面，技嘉还升级了内存插槽的封装模式。我们知道，传统的内存插槽采用了DIP（双列直插式封装技术），在主板的背面会看到两排金属引脚。这些阵脚由于是金属材质，非常容易接收到其他电子元件运作时所产生的杂讯，进而造成内存的运作不稳定。

因此，在AORUS Z490 XTREME主板上，技嘉采用了全新的内存插槽封装方式，称为SMT（表面封装技术），这样封装不会在主板背后留下大量的金属引脚，从而让内存接收到更少的杂讯。通过这样的设计，在英特尔的XMP支持下，内存速度可以轻松达到4800MHz。

供电设计

技嘉AORUS主板采用了数字CPU供电设计，通过大功率供电晶体管，为单项供电提供90A的供电效果，整体最高可以产生1440A的供电能力。

说到供电，技嘉在主板的供电相数方面一直都是堆料很猛的，这次的AORUS Z490 XTREME更是达到了16相供电。我们知道，电源的相数越多，每相的工作时间就会越少，从而温度就会越低，供电效率就会越高。

除了16相的豪华供电之外，每一相电源都提供90A的电流，整体最高可达1440A，更加适合超频。另外，技嘉还使用了大量的钽聚合物电容，可以减少不同负载下频率的震荡。打个比方来说，钽电容如同一个大水库，可以应对突然的供水需求。技嘉的实验室数据显示，在钽电容的加持下，系统的供电更加稳定，从低负载切换到高负载时，系统需要更短的时间就可以达到最高的频率。

散热设计

除了电源之外，良好的散热也是系统稳定运行的关键，技嘉Z490主板进行了散热升级，采用了Fins Array II、Direct Touch II和纳米碳散热技术。

Fins Array技术通过大量的散热鳍片可以增加热传导速度，从而使温度降得更低，Fins Array II进行了升级，在每个鳍片上都多钻了三个孔，热流在通过时可以触及更多的鳍片，从而增加散热的效率。

Direct Touch一代的导热管宽度为6mm，Direct Touch II的导热管升级到了8mm，通过这样的设计，热管和散热模组的接触会更紧密，从而提升整体的散热效率。

除此之外，技嘉还在背板和鳍片等处使用了纳米涂层，以增加散热效率。技嘉的实验室数据显示，有纳米涂层的版本与没有纳米涂层的版本相比整体的散热能力增加了10%。

总的来看，在Fins Array II、Direct Touch II和纳米碳散热技术加持的散热装甲下，与没有散热装甲的版本相比可降低32摄氏度。

次世代接口设计

在AORUS Z490 XTREME主板上，技嘉采用了很多次世代的接口，比如10G和2.5G的双网线接口，两个雷电3接口，Wi-Fi 6无线网络支持等等。

极客的玩物——迷你雕 Z490I AORUS ULTRA

作为旗舰产品，AORUS Z490 XTREME是新技术最全的一款主板，当然也是目前最贵的一款产品（后期还有更贵的水冷主板“水雕”）。除了这款产品之外，消费者还可按照自己的需求选购Z490 Aorus MASTER、Z490 Aorus Ultra、Z490 Aorus Pro AX等产品，在这里就不一一介绍了，接下来要讲的这款是众多ITX极客所期待的Z490I Aorus Ultra。

在装机圈里，ITX主板总是最受极客朋友们关注的一款。技嘉迷你雕Z490I AORUS ULTRA为ITX板型设计，作为一款小钢炮堆料依旧很猛。

首先，Z490I AORUS ULTRA采用了直出式8相数字供电设计，每相可以提供高达90A的电流支持。另外，这块小板上也搭载了钽电容。为了获得更好的稳定性，Z490I AORUS ULTRA采用了10层PCB的设计，背面还有散热背板。作为一款小板，M.2接口也放在了主板正面，还有大面积的堆叠式散热设计。技嘉称采用了PCIe 4.0等级用料，内置PCIe 4.0信号增益芯片，言外之意就是虽然英特尔这代的CPU不支持PCIe 4.0，等下代的CPU发布时就可以在这款主板上使用高速的PCIe 4.0 SSD或显卡了。

接口方面，技嘉Z490I AORUS ULTRA采用了英特尔2.5G的有线网卡，比千兆网卡更快，相比万兆网口在近几年会更加实用一些。随着Type-C产品的大量普及，技嘉Z490I AORUS ULTRA也采用了一个USB 3.2规格的Type-C接口，无线网卡也升级到了Wi-Fi 6的规格。

雕风再起，技嘉Z490主板系列5月20日开售

在电商平台上，技嘉Z490系列主板已经开启了预定，5月20日发售，预计英特尔十代酷睿也会同期发售，小伙伴们可以做好装机准备了。

在京东平台上，堆料狂魔大雕Z490 AORUS XTREME 标价10002元，首发8512元，超级雕Z490 AORUS MASTER到手价3408元，小雕Z490 AORUS ELITE AC 到手价2008元，Z490I AORUS ULTRA 迷你雕主板到手价2708元，性价超高的Z490M 到手价1299元，感兴趣的小伙伴可以趁着首发优惠上车。