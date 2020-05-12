疫情期间网友最爱用什么表情包？

北京时间5月12日消息，据CNN网站报道，在这个连见面交流都成了奢侈的疫情期间，很多人都选择用“戴着医用口罩的脸”这个表情符号来表达他们的谨慎。（如下图所示）

但要说，表情符号中最能表现出人们希望和恐惧交织在一块的复杂感受，那当仁不让是一个“双手合十”的表情，这个表情出现在推特上的次数比以往任何时候都多。（如下图所示）

它有助于表达我们对于这场疫情方方面面的感受，而这种感受有时是难以言表的。它可以被用来感谢第一线的工作人员，向所爱的人祈祷，甚至可以对在超市货架上找到卫生纸表示感谢。

这个表情符号有时也被称为“祈祷之手”(prayer hands)，根据Emojipedia的数据，今年4月份它的使用频率相比去年8月份高出25%。Emojipedia追踪Twitter上使用emoji表情符号的趋势和频率。这一激增使它成为4月份最受欢迎的表情符号之一，并成为了网友对这场疫情最感同身受的象征性符号之一。

随着新型冠状病毒病例的增加和封锁在世界各地的蔓延，人们交流的方式迅速演变。Slack会话取代了饮水机边的谈话。欢聚时光和生日派对现在搬到了Zoom上举办。人人拿着电话交流的时代又回来了。在网络交流中，人们越来越多地依赖表情符号来表达他们的想法和态度。

《表情符号代码：笑脸和胆怯猫背后的语言学》一书的作者埃文斯（Vyvan Evans）在接受CNN商业频道采访时表示：“我们用表情符号的方式表达我们对于这场疫情的感受，从根本上来说它是数字时代的一种肢体语言。我们用语言来传达思想，但随着时间的发展其中的部分含义缺失了，词语也有了细微差别，比如语气和表达方式。”

Emojipedia的数据显示，近五分之一的推特用户使用表情符号，而去年同期这一比例为六分之一。“带着医用口罩的脸”、“细菌”和“肥皂”等符号也经常出现在与新型冠状病毒相关的交流信息中。（如下图所示）

有趣的是，因为人们选择待在家里，使用“飞机”和“网球”的表情符号频率下降了。（如下图所示）

在其他平台上，这种对表情符号的兴趣上升得更明显。谷歌对CNN商业频道表示，从1月到3月，谷歌Android应用程序上的表情符号使用量增加了60%以上。

不过，经典的表情符号仍然活跃。Emojipedia发现，最受欢迎的表情符号仍然是“笑哭”（如下图所示），这个表情被牛津词典评为2015年的年度表情。Emojipedia首席表情符号官伯奇(Jeremy Burge)指出，虽然该公司无法追踪短信或WhatsApp等私人通信，但这种趋势具有很大的相关性。

各种表情符号的流行变化，突显了在新型冠状病毒病疫情期间困扰人们的问题：比起去异国他乡旅行，人们更关注当地的杂货店能否买到卫生纸或者医疗用品去缺不缺；与此同时，这也凸显出当前缺乏为新型冠状病毒特制的表情包。

在新型冠状病毒表情符号“不够用”的情况下，一些人在疫情利用现有的表情符号充分展示了他们的创意。例如，在西班牙，人们将皇冠表情与细菌表情放在一块来表示“冠状病毒”，获得了广泛关注。

其他一些人则选择了类似于“双手合十”的表情符号，这个表情于2012年首次出现在美国的智能手机上。早在疫情之前，它就被用来代表很多东西，从击掌和合十礼，到感恩或祈祷的象征。2014年，金-卡戴珊(Kim Kardashian)登上《Vogue》杂志封面后，就在推特上使用了这个表情。去年，NBA菲尼克斯太阳队(Phoenix Suns)官方号在庆祝“全国击掌日”(National High Five Day)时也用了这个表情。

在苹果的iOS平台上，早期版本的“双手合十”表情符号以手指发出的光为特色，它可能表示在拍手庆祝，或者是一个带有光环的祈祷符号。在安卓系统上，它曾经有一个附带人物的版本，通常与西方的基督教祈祷联系在一起。

无论如何在这个疫情特殊时期，大家已经离不开像“双手合十”的表情符号了。