李佳琦申请注册“oh my god，买它买它！”声音商标，成功率有多高？

5月12日消息，企查查信息显示，4月7日，上海妆佳电子商务有限公司申请注册声音商标“oh my god，买它买它！”，目前状态为等待审查。

上海妆佳电子商务有限公司成立于2019年3月，法定代表人为戚振波。大股东为美腕（上海）网络科技有限公司持股比例51%。李佳琦为第二大股东，持股比例49%，位列最终受益人。

凭借李佳琦的人气，成功将“声音商标”这一新事物推上热议。

声音商标是什么？

新修订的《商标审查及审理标准》中给出的声音商标定义，声音商标，又称听觉商标或者音响商标，是指以声响、乐曲或歌曲以及其组合为要素所构成的，用以区分商品或服务的来源、依靠听觉而感知的声音类标示。

根据《商标审查标准》第六部分声音商标的审查的相关规定，声音商标可分为三类：音乐性质声音商标、非音乐性质声音商标以及兼有音乐性质与非音乐性质的声音商标。对于不同种类的声音商标，商标局要求商标申请人提交的注册文件有所差异。

此前，也有企业申请过声音商标。比如腾讯曾申请QQ提示音“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”注册商标。

这场申请多有波折。QQ提示音“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标从申请到诞生前后花了4年多时间。

2013年国家《商标法》进行修改，首次将声音作为识别商品和服务来源的标识列入其中。2014年5月4日，腾讯公司向国家工商行政管理总局商标局提出“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（声音商标）商标的注册申请。

2015年8月11日，商标局以“申请商标由简单、普通的音调或旋律组成，在指定使用项目上缺乏显著性”为由驳回申请。

因此，腾讯公司向北京知识产权法院提起行政诉讼。并提交了申请商标的音频文件，商标注册申请书及申请商标的光谱表、频谱表、波形图等等，最终腾讯胜诉。

2018年10月，北京市高级人民法院终审判决，认定腾讯公司申请的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标具有显著性，支持QQ提示音注册商标。

北京高院认为，“嘀嘀嘀 嘀嘀嘀”声音通过在QQ上的长期持续使用，具备了识别服务来源的作用。一审法院认定该申请商标在与QQ相关的“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、数字文件传送、在线贺卡传送、电子邮件”服务上具备了商标注册所需的显著特征。北京高院维持一审法院判决QQ提示音准予注册。

QQ提示音注册商标案也是我国商标法领域经司法判决的首例声音商标案件。

无独有偶，泸州老窖公司也曾申请注册声音商标。

2016年3月18日，泸州老窖公司向商标局申请将“国窖1573”的广告声音注册成声音商标。但是该注册申请遭到商标局驳回。

泸州老窖公司不服，上诉至北京知识产权法院。不过最终，法院判决，该声音商标缺乏显著性，予以驳回。未能成功注册成为声音商标。

北京知识产权法院认为，申请商标总时长约为29秒，鉴于其时长过长，其背景乐亦未具有极其高的辨识度或因原告极其大量的使用而让相关公众足以将其作为商标识别。

整体而言，声音商标与传统图形、文字、颜色等视觉性商标具有较大差别，其审查标准也较高，目前国内获准注册的声音商标也较少。

李佳琦申请注册成声音商标的“oh my god，买它买它！”，是否符合《商标审查标准》中对声音商标的界定，尚不确定。