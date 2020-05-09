马云谈李佳琦薇娅：任何行业做到顶级的，都是艺术家

IT之家5月9日消息 五环短视频消息，随着电商直播带货的大火，诸如李佳琦和薇娅等带货主播也逐渐走进人们的视野里。在今天的“年轻人对话马云”直播中，马云也发表了对李佳琦和薇娅的一些看法。

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马云表示：直播才刚刚开始，路还很长。薇娅李佳琦付出的代价是不可想象的。

IT之家了解到，马云在直播中也举例称，人们往往认为主播就是“你做一个罐子，我给你卖100万个罐子”，马云认为这也是一门艺术，不是靠体力活儿能干得了的。每个行业都有艺术家，任何行业做到顶级的，都是艺术家。