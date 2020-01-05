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不是所有的网红都是李佳琦：直播业最新平均月薪公布

2020/1/5 10:53:29来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月5日消息 随着网红直播带货的不断发展，越来越多的人开始涌入到这个行业里。但是真的是所有人都能够成为像李佳琦、李子柒那样既有不菲的收入又有极高人气的大主播知名主播？近日有招聘网站便发布了一份《2019年短视频/直播行业人才发展报告》，一起来看一下。

从表中数据得知，直播的平均薪酬为9423元/月，短视频为7454元/月，而直播行业的薪资水平近三年来也略微下滑。

而据国内媒体报道，曾在15小时内卖出15000支口红的李佳琦月收入6位数，一次直播带货350万元，年收入可达2亿元。而最近爆红的李子柒有媒体估算其年收入也可轻松过亿元。抛开这些大主播外近些年也有一些平民主播通过直播进一步提高生活水平的案例出现。但报告认为这一薪酬数据已见“天花板”，同时直播需求也在进一步向头部城市聚集，未来相关行业的竞争压力也将不断攀升。

对于自己的爆红之前的直播生涯，李佳琦曾表示自己一年365天做了389场直播，由于直播行业的竞争压力大自己几乎没有太多的休息时间。而曾被央视报道过的新晋网红李子柒在爆红之前的生活也同样困苦。由此看来，综合已公布的平均收入数据来看，并不是所有网红最终都可以成为李佳琦，李子柒那样的知名大主播进而月入过百万元。

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关键词：李佳琦李子柒网红直播

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