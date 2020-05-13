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无线传声来了！华为Mate30/Pro 5G推送EMUI 10.1.0.132更新

2020/5/13 7:38:34来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月13日消息 昨日晚间，华为向EMUI10.0新特性内测报名入选成功的用户推送了Mate 30（4G）/Mate 30（5G）/Mate 30 Pro（4G）/Mate 30 Pro（5G）/Mate30 RS 保时捷设计EMUI10.1正式版10.1.0.132版本更新。

本次更新新增了无线传声功能，优化了视频录制效果和语音助手功能。IT之家了解到，无线传声功能可配合使用华为蓝牙耳机或音箱，支持远程拾音或放大声音。

适配机型

C 版本号为 C00/C01/C786 的以下机型：

  • Mate 30（4G）全网通版TAS-AL00

  • Mate 30（4G）移动定制版TAS-TL00

  • Mate 30（5G）全网通版TAS-AN00

  • Mate 30 Pro（4G）全网通版 LIO-AL00

  • Mate 30 Pro（4G）移动定制版LIO-TL00

  • Mate 30 Pro（5G）全网通版 LIO-AN00

  • Mate 30 RS保时捷LIO-AN00P

注：系统 C 版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本号，括号中 C 及其后面的 2 位/3 位数字，如版本号10.0.0.196(C00E190R5P3)，其 C 版本号为 C00。

需要注意的是，因版本限制，用户需先升级到10.1.0.126版本，否则无法收到版本推送。

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关键词：华为

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