无线传声来了！华为Mate30/Pro 5G推送EMUI 10.1.0.132更新

IT之家5月13日消息 昨日晚间,华为向EMUI10.0新特性内测报名入选成功的用户推送了Mate 30(4G)/Mate 30(5G)/Mate 30 Pro(4G)/Mate 30 Pro(5G)/Mate30 RS 保时捷设计EMUI10.1正式版10.1.0.132版本更新。

本次更新新增了无线传声功能,优化了视频录制效果和语音助手功能。IT之家了解到,无线传声功能可配合使用华为蓝牙耳机或音箱,支持远程拾音或放大声音。

适配机型

C 版本号为 C00/C01/C786 的以下机型:

Mate 30(4G)全网通版TAS-AL00

Mate 30(4G)移动定制版TAS-TL00

Mate 30(5G)全网通版TAS-AN00

Mate 30 Pro(4G)全网通版 LIO-AL00

Mate 30 Pro(4G)移动定制版LIO-TL00

Mate 30 Pro(5G)全网通版 LIO-AN00

Mate 30 RS保时捷LIO-AN00P

注:系统 C 版本号查看方法:设置 > 关于手机 > 版本号,括号中 C 及其后面的 2 位/3 位数字,如版本号10.0.0.196(C00E190R5P3),其 C 版本号为 C00。

需要注意的是,因版本限制,用户需先升级到10.1.0.126版本,否则无法收到版本推送。