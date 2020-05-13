瑞幸咖啡因造假、形象受损向员工道歉，称一定能够度过危机

5月13日消息，昨日深夜瑞幸向全体员工发布内部信，称瑞幸咖啡陷入前所未有的危机并身处舆论漩涡中，品牌形象和声誉受到了前所未有的冲击，也给各位伙伴家人带来了严重的困扰。对此，公司表示道歉。

瑞幸表示，危机事件发生一个月来，门店保持正常运行、供应链稳定运转、产品持续创新，公司对员工表示感谢。

瑞幸称，新一届管理层尽快重组公司组织架构、重塑公司价值文化，强化内控确保合法合规，尽一切努力保持经营稳定。公司一定能够度过危机、重回正常轨道。

此前，瑞幸咖啡深夜宣布调整董事会和高级管理层，CEO钱治亚和COO刘剑被暂停职务，并从董事会辞职。公司还任命郭谨一为代理CEO，对参与造假的6名员工进行停职或离职安排。

以下是内部信全文：

自曝造假事件以来，瑞幸咖啡陷入前所未有的危机并身处舆论漩涡中，品牌形象和声誉受到了前所未有的冲击，也给各位伙伴及你们的家人带来了严重的困扰。对此，公司向你们表示深深的歉意!

目前，事件调查仍在进行中，公司将继续全力配合相关调查。为使公司运转更加平稳有序，董事会任命郭谨一先生担任代理CEO并选举吴刚先生、曹文宝先生成为公司董事。

危机事件发生一个月来，全体伙伴顶住了巨大压力，全力以赴服务客户。门店保持正常运行、供应链稳定运转、产品持续创新，都离不开全体伙伴的坚忍付出与同舟共济的担当。对此，公司向你们表示由衷的感谢!

新一届管理层也将在董事会领导下，尽快重组公司组织架构、重塑公司价值文化，强化内控确保合法合规，尽一切努力保持经营稳定。我们相信，经过全体瑞幸人的努力，公司一定能够度过危机、重回正常轨道。

最后，再次对小伙伴们在公司最困难时期的奋斗坚忍表示感谢!风雨同舟，一路同行，谢谢大家!

瑞幸咖啡总裁办

2020年5月12日