京东持股 51.4%，达达快递赴美上市：Q1 净亏损 7000 万美元

北京时间5月13日消息，达达集团周二向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1招股书，申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“DADA”，拟募资1亿美元。高盛、美银证券、杰富瑞集团担任承销商。

招股书还显示，在首次公开募股前，京东持有该公司415,144,470股普通股，持股比例为51.4%，为其第一大股东。

达达在招股书中公布了2017年、2018年以及2019年全年，以及2019年、2020第一季度财务数据。

第一季度业绩要点：

——净营收为10.996亿元(人民币，下同)(约合1.55亿美元)，较上年同期的5.265亿元增长109%；

——营业亏损为2.927亿元(约合4133万美元)，较上年同期的营业亏损3.499亿元收窄16%；

——归属于达达普通股股东的净亏损为4.954亿元(约合6996万美元)，较上年同期归属于达达普通股股东的净亏损5.080亿元收窄2%。

达达财务数据

2019年业绩要点：

——净营收为30.997亿元(约合4.38亿美元)，较2018年的19.220亿元增长61%；

——营业亏损为17.497亿元(约合2.47亿美元)，较2018年的营业亏损19.765亿元收窄11%；

——归属于达达普通股股东的净亏损为24.648亿元(约合3.48亿美元)，较上年归属于达达普通股股东的净亏损23.900亿元扩大3%。