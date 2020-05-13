百度宣布进军直播领域，5亿补贴扶植直播创作者

5月13日消息，今日“万象”2020百度移动生态大会上，百度集团执行副总裁沈抖表示，百度将更积极地推进百度直播。他表示，百度做的是以信息和知识为核心的直播，因为搜索用户有更明确的信息和知识需求，这是百度直播不同于其他直播的根本。

沈抖强调，搜索和信息流的特性会让百度更清楚用户想看什么类型的直播；另一方面，百度拥有超过10亿的用户规模，这些都是其他直播平台所不具备的优势。“百度还可以和创作者一起，借直播为用户提供更深入的个性化服务。比如，基于健康类直播向用户供预约、问诊等一站式服务；基于知识、荐书类直播，向用户提供购书服务等。无论对于创作者，还是对于百度移动生态而言，这都意味着极大的想象和发挥空间。”

据介绍，2020年下半年，百度移动生态将从产品和扶持政策两个方面全面助力创作者成长。

首先，在产品层面，百度宣布将全面打通百度App、爱奇艺、百家号、智能小程序、好看视频、百度百科等所有百度系移动产品，让创作者能够跨平台运营。

此外，百度还推出了八大计划持续赋能创作者。其中，“聚能计划”将拿出百亿流量和5亿补贴，发掘和打造优质的直播创作者；“百川计划”拿出500亿流量，全方位助力创作者快速成长；“未来计划”则拿出包括1000亿爆款流量等资源扶持短视频创作者。

会上，百度副总裁、百度App总经理平晓黎介绍，百度移动生态从去年5月战略升级至今整一年，百度AI技术和整个移动生态的结合更加紧密，AI应用更加丰富。以百度App为例，得益于AI技术的持续提升，百度App搜索结果首条满足率在过去一年大幅提升至58%。

“百度App 日活目前已突破2.3亿，人均使用时长增长30%，服务次数增速超30%；百家号的原创内容增长了122%，百万粉丝作者增长98%；智能小程序的月活用户数也达到5亿。” 平晓黎透露。

百度透露，目前百家号创作者已突破300万，好看视频有80万媒体机构及PUGC创作者，入驻的智能小程序数量超过42万；百度知识垂类目前更是拥有2.2亿内容创作者，包括6万合作机构和5万专家学者。

百度智能小程序方面，目前已经可以在政务、购物、旅游等271个细分场景提供服务能力。比如，在接入全国一体化政务服务小程序后，百度所提供的高频政务服务达170多项，如方便快捷的刷脸查公积金等。据悉，在疫情期间，百度政务智能小程序已累计服务超过10亿人次。