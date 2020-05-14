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李彦宏将于明晚8点开启百度直播首秀

2020/5/14 14:33:44来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月14日消息 今日百度宣布明晚8点李彦宏将在百度APP进行直播，与樊登读书创始人樊登对谈“家·书”，据悉这是李彦宏在百度APP的首次直播。

IT之家5月13日曾报道，在“万象”2020百度移动生态大会上，百度集团执行副总裁沈抖表示，百度将更积极地推进百度直播。他表示，百度做的是以信息和知识为核心的直播，因为搜索用户有更明确的信息和知识需求，这是百度直播不同于其他直播的根本。

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关键词：李彦宏百度

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