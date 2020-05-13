官方解读：统一推送能给手机带来什么？

IT之家5月13日消息 统一推送联盟及相关成员单位于2018年制定了适用于中国应用生态的统一推送服务技术标准，并于2019年推动国内主流终端厂商兼容这一标准。目前，多数国内安卓手机品牌都支持了统一推送。那么，统一推送服务能给手机带来什么呢？官方进行了解读。

▲目前统一推送覆盖的品牌

IT之家了解到，统一推送联盟在功能层面、性能层面，以OPPO Find X2 Pro手机为例进行了解读：

功能层面：应用无需常驻后台也能推送消息 标准中对系统级推送服务在API接口层面和功能层面给出了详细的要求。在联盟的前期测试中，OPPO的系统级推送服务已符合联盟要求，同时也可使接入的应用在后台不活跃的时候收到推送消息，保证了重要消息不遗漏。同时，结合系统对应用后台行为的严格控制，使得用户在使用体验上得到了较大提升。 性能层面：手机待机功耗显著下降 为了验证统一推送对手机功耗的提升情况，联盟针对OPPO Find X2 Pro的待机功耗进行了测试。测试样机在北京移动4G网络驻留,手机处于熄屏、静音状态，安装常用 30款 App，对应用自建通道和采用统一推送的功耗进行对比。 测试结果显示，应用采用系统级统一推送通道后，充满电后到电池使用至85%，待机时间为41小时42分钟；应用后台自启动并自建通道方案，充满电后到电池使用至85%，待机时间为29小时7分钟。待机时间提升43%。

除此之外，统一推送联盟表示为了持续优化手机在弱网甚至无数据网条件下的数据通信性能，国内手机厂商在“推必达“技术上和联盟正在进行深入对接，联调测试。未来，“推必达”作为统一推送方案的补充和深度融合将进一步降低手机的待机功耗，并保证推送消息100%可靠到达。