腾讯又双叒涨工资？Q1狂收超千亿，平均月薪已达7.8万

5月13日，腾讯发布2020年第一季度业绩报告。这是疫情之下互联网大厂交出的首份Q1业绩答卷，备受瞩目。

财报显示，2020年Q1腾讯营收1080.65亿，同比增长26%；净利润(Non-IFRS)270.79亿，同比增长29%，均高于市场预期。

在用户数据方面，腾讯在财报中披露截至2020年3月31日，微信和WeChat的合并月活跃账户数保持增长，达到12.025亿，去年同期为11.7亿，同比增加8.2%，环比增长3.2%。QQ月活跃账户数为6.935亿，去年同期为7.004亿，同比减少1.0%，环比增加7.2%。

在2020年疫情前三个月，其财报显示，在公司员工薪酬方面，截止2020年3月31日，腾讯目前有员工64238名（截止20193月31日则有54623面），2020年前三个月腾讯总薪酬成本为151.43亿元，折合人均月薪成本约为7.8万元。

从板块来看，疫情期间，腾讯在C端持续发力，其强项游戏业务及增值服务业务迎来了小爆发，游戏业务收入增速更回到了30%，而B端业务，金融科技及企业服务还有网络广告收入则因线下活动减少及项目迟迟不能交付原因，受到了疫情考验，其收入比上一季度均下降超10%。

疫情期间游戏收入增速重返30%，宅经济表现亮眼

诚如市场预期，受益于疫情期间的居家令，腾讯第一季度在游戏方面的业绩十分抢眼。

财报显示，腾讯第一季度增值服务业务收入同比增长27%至人民币624.29亿元。其中网络游戏收入同比增长31%至人民币372.98亿元，占总营收比重为34.5%，智能手机游戏业务同比增长超过60%。

智能手机游戏方面在国内，主要受益于包括《王者荣耀》、《和平精英》等游戏收入的贡献；同时海外手游贡献同比提升，包括《PUBG Mobile》以及《Clash of Clans》等；但部分个人电脑客户端游戏如《地下城与勇士》的收入减少。

智能手机游戏收入总额（包括归属于腾讯社交网络业务的智能手机游戏收入）为人民币347.56亿元。智能手机游戏版块同比增长达到了63%，比去年同期的212亿元收入增长明显。个人电脑客户端游戏收入为人民币117.95亿元。智能手机游戏收入抵消端游收入的下降。社交网络收入同比增长23%至人民币251.31亿元，主要受游戏内虚拟道具销售、音乐及视频订阅等数字内容服务推动。

而腾讯预期随着各地陆续复工，游戏行业的用户使用时长及游戏内消费活动将大致回复正常水平。

在宅经济的另外一个维度，即付费文娱用户的指标上，腾讯财报显示，数字内容收费增值服务账户数同比增长19%至1.97亿。腾讯视频付费用户规模达到1.12亿，同比增长26%；音乐服务会员数同比增长50%至4,300万。

此外，短视频方面，微视、新闻信息流平台和小程序的用户流量及短视频浏览量财报中显示均有所提升。

腾讯视频及音乐服务会员数均有上升是基于以IP为核心的腾讯新文创内外联动战略。由腾讯旗下阅文集团IP《庆余年》改编，腾讯影业、新丽等共同出品及承制的同名影视剧获超过130亿次播放。值得关注的是，在4月，阅文集团迎来了大变动，宣布其管理团队调整，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武，腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠分别出任CEO及总裁，试图深化与阅文合作，以IP打造为核心，巩固腾讯新文创战略生态模式。

另一方面，微信视频号的推出，一时之间成为市场关注焦点。

不过业内人士认为，虽然视频号依托于微信，结合了社交推荐和算法推荐的机制，具有其他产品生态所不具备的优势，但是其未来发展依然没有找到方向。近期第三方监测公司发出的微信视频号粉丝TOP排名中，位于第一的李子柒仅有不到20W的粉丝。

张小龙此前一直在向公众表达短内容是微信要发力的方向。但微视的出师不利，微信视频号的起色未见，在抖音与快手的夹击中间相信腾讯也不会轻易放弃，继续布局。

随着用户行为呈现从线下转移至线上的结构性改变，微信亦通过小程序进一步融入日常生活服务，尤其是在日用品购买及民生服务方面。这令小程序用户迅速增长，日活跃账户数超过4亿。

小程序承担起助力企业和机构「数字化转型」的社会角色。1月24日至2月13日疫情期间，微信超市类小程序访问人数同比增长115%，生鲜果蔬类小程序访问人数同比增长168%，社区电商类小程序访问人数同比增长83%。同时段内，公共类小程序数量大增，医疗类疫情服务小程序新增近800个，政务类疫情服务小程序新增超100个。

公开资料显示，各地政府自3月以来开始大量发放消费券，凭借着超12亿的月活和微信支付的高普及率和渗透率，微信成为消费券发放的重要渠道，有效促进了消费回暖。

截至目前，湖南、浙江、广东、武汉等50余省、市、区通过微信平台发放超百亿电子消费券。仅5月1日至3日，微信电子消费券就带动消费9亿元。光大证券研报指出，消费券或带动消费额外上升20%。

网络广告、金融科技及企业服务受疫情影响，比上一季度下降超10%

不过另一方面，受疫情影响，腾讯在网络广告业务方面和金融科技及企业服务领域则因为疫情期间线下活动减少，收入也相应下降。

腾讯的网络广告也是市场经济的晴雨表，财报显示，第一季是市场推广活动的传统淡季，因此网络广告收入环比下跌。就行业而言，游戏、互联网服务及在线教育在居家防疫期间消费出现增长，这些行业在腾讯平台上的广告开支有所上升；而快速消费品、汽车及旅游行业的广告开支则有所下降。

2020年第一季度，腾讯网络广告业务同比增长32%至人民币177.13亿元，但与上一年第四季度相比，环比却下降12%，毛利87.10亿元。

社交及其他广告收入增长47%至人民币145.92亿元，同样环比下降10%。腾讯认为主要反映广告主在电商活动淡季减少了广告支出。

媒体广告则收入下降10%至人民币31.21亿元。该项减少主要由于宏观经济状况疲弱及体育赛事暂停导致视频及新闻平台的广告收入减少。

在金融科技及企业服务方面，腾讯第一季度收入同比增长22%至人民币264.75亿元，与上一年第四季度相比，收入下降12%，财报显示这主要是由于居家令期间商业支付交易减少及疫情导致云项目交付推迟，使得支付相关服务及云服务的收入减少。

受疫情影响，腾讯预期短期内云行业仍将面临挑战，但是在4月26日，腾讯云中标中国银联3.96亿元订单，这也是目前国内金额最大的金融云第一大单。这意味着未来腾讯云将持续发力。

不过，在4月最后一周，腾讯财报显示日均商业交易额已恢复至2019年底的水平，这也在一定程度上显示了疫情下社会经济在复苏。

在企业服务方面，腾讯会议取得突破性成功，自2019年12月底推出后的两个月内，日活跃账户超过1000万，成为当前中国最多人使用的视频会议专用应用。同时，腾讯会议将为联合国有史以来最大规模全球对话提供在线服务，而腾讯会议国际版用户增长了6倍。

值得关注的是，作为互联网大厂，腾讯在疫情期间承担了相应的社会责任，在疫情期间，腾讯先后设立15亿元国内战疫基金和1亿美元全球战疫基金，借助互联网资源协调能力，参与到了抗疫中来。