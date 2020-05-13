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福布斯发布2020全球企业2000强榜：中国工商银行连续第8年蝉联榜首，苹果第9

2020/5/13 19:16:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月13日消息 5月13日，福布斯发布第18期全球企业2000强榜单。本榜单分析企业销售额、利润、资产和市值，评选全世界规模最大、影响力最强、价值最高的企业。今年，中国工商银行连续第8年蝉联榜首；中国建设银行名列第2位；摩根大通去年名列第2位，今年名列第3位。榜单前部还有其他中企，“四大行”均打入前十名，其中中国农业银行名列第5位，中国银行名列第10位。前十名中，沙特阿美今年初次上榜，与中国农业银行并列第5位。前十名企业还包括：伯克希尔哈撒韦（第4位）、中国平安（第7位）、美国银行（第8位）、苹果（第9位）。

2020年上榜企业的营收总额为42.3万亿美元，利润总额为3.3万亿美元，资产总额为201.4万亿美元，市值总额为54.3万亿美元。企业销售额和资产数字高于去年，但是利润和市值降低。

纵观世界各地，美国有588家企业上榜，数量最多；中国共有367家企业上榜，中国内地、中国香港和中国台湾分别为266家、58家和43家；日本、英国、加拿大的上榜企业各有217家、77家、61家。CVS Health Corporation今年排名大幅提高，2019年为第410位，今年为第40位。排名下降的公司中，有数家值得注意。其中，波音去年排名第49位，今年下降至第413位。

IT之家了解到，中国移动、中国电信与中国联通三家运营商分别排名第28、174、287位，阿里巴巴排31位，腾讯排50位。

全球企业2000强榜单TOP 100

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关键词：福布斯阿里巴巴腾讯

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