Redmi K30疾速版今日开售：全球首发骁龙768G，1999元

IT之家5月14日消息 今日上午10:00，Redmi K30疾速版将正式开售，全球首发高通骁龙768G处理器，采用集成式双模5G+7nm EUV工艺制程，6GB+128GB售价1999元。

Redmi K30 极速版搭载了骁龙768G处理器，与骁龙730相比，CPU性能增30%，GPU性能增50%，AI算力增140%，采用了新一代7nm EUV工艺，集成式5G解决方案。

Redmi K30 极速版搭载了6.67英寸120Hz双打孔屏幕，20:9的比例，孔径4.38mm，采用索尼6400万主摄，1/1.7英寸超大感光元件，1.6微米四合一大像素，120度超广角镜头，2cm超微距镜头，人像虚化景深镜头，2000万AI美拍，前置景深镜头。

Redmi K30 极速版共有薄荷冰蓝、紫玉幻境、时光独白、深海微光四个颜色。其中，Redmi K30 极速版白色和紫色采用了AG磨砂工艺。

IT之家了解到，Redmi K30 极速版支持30W疾速快充，内置4500mAh电池，采用金属液冷散热，支持5G双频GPS、多功能NFC、红外遥控，3.5mm耳机孔，Type-C接口，1217超线性扬声器，HiRes 音频认证，整机支持P2i生活防泼溅。