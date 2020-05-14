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腾讯控股市值4.24万亿港元，超阿里巴巴

2020/5/14 9:39:57来源：新浪科技作者：-责编：微尘评论：

截至发稿，腾讯控股涨3.352%，报444港元。当前市值为42416.21亿港元，市值超阿里巴巴（41786.09亿港元）

腾讯控股公告，5月13日，腾讯发布2020年第一季度业绩报告，2020年Q1腾讯营收1080.65亿元，同比增长26%，环比增长2%，2019年Q4营收为1057.67亿元；净利润(Non-IFRS)270.79亿元，同比增长29%，高于市场预期，2019年Q4净利润为254.84亿元。

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关键词：腾讯阿里巴巴

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