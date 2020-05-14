直播翻车，还有救吗？

据人社部网站5月11日消息，为助力新冠肺炎疫情防控，促进劳动者就业创业，人社部拟新增8个工种，其中，在“互联网营销师”职业下增设“直播销售员”工种。也就是说，直播带货中的主播将成为一种新职业。

思凯文化传媒创始人吴永荣告诉猎云网，直播带货主要分店铺直播和达人直播两种，前者由淘宝等平台的商家在店铺里做直播，后者则是达人与品牌商合作，利用直播推广为品牌导流。“店铺直播的主播是视频化的客服，达人直播的主播是促销主持人。电商直播需要整合供应链、组织流量、匹配达人，主播是其中重要一环。”

直播带货的主播不一定要有高颜值，重要的是要具备良好的镜头表现力和个人风格。吴永荣说，“一名优秀主播不需要有特定人设(人物设定)，但需要具备某种素质，能获得用户信任，让人觉得向他买东西很靠谱。”

《2020淘宝直播新经济报告》显示，现在有超过100万个主播在淘宝上开播。有媒体估计，每天都有10万场直播开播。

直播带货虽火，可是在直播间做一个主播并非易事。对企业家和明星来说，在直播间自带流量光环，实则把粉丝经济潜移默化地迁移到直播间，对他们的要求或许稍显宽容。但是职业主播或素人来说，进行专业、系统的培训，必不可少。

回溯直播历史，各种翻车接连上演，斗鱼主播乔碧罗殿下直播翻车现场堪称史诗级，声音酷似萝莉，真实面貌却是一位50多岁的阿姨；网红穆雅斓在直播间，称其推荐过的产品获得过诺贝尔化学奖，引网友群嘲；王思聪前女友雪梨因在直播时没有关闭直播间话筒，疑似刷单的对话被网友录了下来。

“直播翻车”似乎是主播必然会踩过的“坑”，随着直播越来越火爆，对主播的专业度要求也会越来越高。据了解，目前，直播销售员主要由所在公司自主培训，相关人才缺口较大。

数据显示，受疫情影响，2020年春节复工后一个月内，直播行业人才需求量逆势猛增。针对直播相关岗位而言，招聘职位数在一个月内同比上涨83.95%，招聘人数增幅更是达132.55%。其中，直播相关兼职岗位的数量同比增长166.09%，是全职岗位增速的2倍有余。

根据电商平台的统计，今年2月，新入驻的主播数量较上个月增长了10倍。为了满足企业对直播人才的需求，在产业带聚集的浙江义乌、诸暨等地，不少院校正在逐渐开设直播相关的课程或专业，满足各行业需求。

企业家直播花式翻车现场

“翻车翻得越狠，人设站得越稳”，频繁翻车之后，粉丝用这句话调侃罗永浩的直播。

4月1日，在罗永浩的抖音直播首秀中说错品牌名，在介绍“极米投影仪”时误说成了“坚果投影仪”。经身旁的工作人员提醒后，罗永浩立马起身并90度鞠躬表示对极米道歉，还调侃希望看到自己秃了的头皮后，能够原谅自己的老年人痴呆，并表示会找极米董事长当面道歉。随后，罗永浩一度吓得退出屏幕去“冷静”。

无独有偶，4月24日，罗永浩的直播间“不负众望”地经历了最密集的翻车事故。罗永浩在演示一款净水器时发生了意外，净水器一直出不来水，还无法打开机器换滤芯。不过这次，罗永浩显然淡定了许多，先是调侃了一句：“完了，明天媒体又过节了，大型翻车现场”，稍稍化解了尴尬气氛。

随后在现场工作人员帮助下，发现是没把水位线加满导致水压不足，所以才出不来水，并不是净水器本身的质量问题。值得注意的是，工作人员再度演示净水器净化墨汁也成功出水后，罗永浩也是很拼，把墨汁过滤后的水，一饮而尽。

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此外，在介绍产品时，罗永浩误把价格23.9元的立白洗衣液报价9.9元、把盐趣多口味蝴蝶酥“买两盒发两盒”说成了“买两盒发三盒”。

直播结束后，罗永浩在微博上发视频对这些失误进行补救，选择自掏腰包给消费者补发产品和返现，也算是诚意十足。

据《电商报》此前报道，对电商直播来说，最忌讳、最严重的失误则是技术失误。5月1日晚，罗永浩给“懂车帝”带货，出售其赞助的5.5折特价车，罗永浩在直播间说车卖完了，随后查实是上架链接消失，也就是没有卖出去。

同在抖音平台，“铁娘子”董明珠的直播首秀则因网络受牵绊。先是网卡，后是没声音，画面丢失，最后匆匆结束，直播成交量也不尽如意，销售业绩仅为23万元，观看人数为22万人。

据雷达财经不完全统计，2020年一季度上场直播带货的企业家超过40位，涵盖旅游、体育、餐饮、家电、服饰鞋包、美妆个护、数码3C、生鲜电商、母婴、重型卡车等行业领域。

头部主播们也遇“滑铁卢”

除这些直播“新人”之外，就算李佳琦、薇娅、辛巴等知名主播也都遭遇过直播“滑铁卢”。

“带货一哥”李佳琦直播翻车事故当属不粘锅和大闸蟹事件。在直播间，李佳琦在讲解一款“又便宜又实用”的不粘锅时，“小助理”付鹏在一旁演示煎鸡蛋，没想到现场翻车，凝固的鸡蛋处处粘锅，随后李佳琦赶来救场，仍未化解尴尬局面。

随后李佳琦及其团队回应称，原因在于未按照说明书操作，而并非产品质量问题。

而另一起大闸蟹事件则要严重许多。“这个是状元蟹，阳澄湖的大闸蟹。是最好的，23年老品牌。”像往常一样，在直播间，李佳琦指着身旁印有状元蟹logo的红色包装盒子说道。

但是，部分消费者收到货后，发现蟹的品质非常不好，大小不一、有死蟹。随后记者调查，这些蟹是湖蟹但确确实实不是“阳澄湖的大螃蟹”。发货地点也并非只有苏州，而是“多仓发货，北京、上海、苏州（均可发货）。

而且，李佳琦口中这款“23年老品牌”的大闸蟹出自某平台的天海藏旗舰店，这家旗舰店的实际经营者为天海藏水产（青岛）有限公司，成立于2015年9月6日，所属行业为科学研究和技术服务业。

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随后，李佳琦工作室通过微博发布致歉声明称：解读商家信息时出现偏差，对消费者产生误导。将协同商家负责到底。

直播“翻车”也对所有的电商直播从业者提了一个醒：电商直播是件专业的事，“没有很专业，只有更专业”。对以直播推荐美妆类产品起家的李佳琦来说，在其他品类上，本人及其团队还有很多需要去学习的地方，来变得更加专业。

对于这些头部主播们来说，随着粉丝量日益庞大，注意言行也是他们当下的必修课。

近日，李佳琦与杨幂一起进行直播，吃果冻环节时，李佳琦突然“失言”，登顶微博热搜。其团队也反应也极其迅速，第一时间在微博道歉，表示今后将更加注意言行。

薇娅曾在直播间推荐邓伦代言的某品牌豆浆机，与粉丝互动时表示会送邓伦的手办。但是，有网友在直播间弹幕中评论称想要肖战或者王一博的，随后薇娅转头对品牌方称“是想让你们换代言人吧”。此话一出，引得邓伦粉丝围攻，喊话薇娅道歉。

快手头部网红主播辛巴曾经在直播间推荐一款啤酒的时候，因为售卖的价格比当时谈的多了几十块钱，当场发飙怒怼品牌方，失信于他和粉丝，随后直播间内一男子鞠躬道歉，但最后辛巴对此结果并不满意。

不过，没过多久，辛巴的直播间就因为违规被封禁3天，原因是直播间出现违规行为、包括但不限于借号直播、给他人宣传高危商品、歪曲官方信息制造不实言论。

近日，散打哥与辛巴合伙人伽柏再一次引发矛盾，辛巴在直播间替伽柏打抱不平，怒骂散打哥无良，随后两人粉丝从评论区开始互怼，从快手撕到微博、互爆黑料，场面接近失控。

在快手的监管下，自4月24日起，辛巴与散打哥两人相继宣布短暂退网，所有涉事主播均停播反省。

明星直播“不走心”？

影视寒冬的背景下，越来越多的明星开始下沉直播间。但对明星来说，若没有亲身体验，也没有对商品的资质、质量进行确认和严格审核的话，就很可能出现各种质量问题，在电商直播这条路上，明星带货显然还是“任重而道远”。

去年，王祖蓝直播带货“金蟹阁”大闸蟹，然而消费者反映购买了蟹券无法提货，王祖蓝的微博评论区变成网友的集中“投诉点”，更有网友称金蟹阁店铺消失跑路。

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热衷直播的主持人李湘，曾因在淘宝直播售卖貂毛外套销量惨淡而颇受争议。此外，李湘曾在直播间推荐一款山珍新鲜羊肚菌时，出现过"绝对"这样的夸张词语，违反了《广告法》规定；在描述羊肚菌时，误导大家以为羊肚菌有治病的功效，又违反了《消费者权益保护法》，以及《食品安全法》。

坦言“为了生活”而直播带货的李小璐，则被指“不走心”。整场直播，都是由她旁边的朋友李桃帮她说了90%主播该说的话，而李小璐只是在旁边附和几声，在介绍产品时，也只是机械的照本宣科。在体验产品环节，也颇为网友诟病，无论是速溶咖啡，还是牛排，只是应付性地进行尝试了一小口。

近日，郎朗妻子吉娜在推荐一款负离子吹风机时，称“吹头过程中能感觉到负离子的浓度是很高”，引网友质疑，被指缺乏真诚。

比起其他明星，并未带货的李荣浩的一场直播则是画风清奇。身着黑色T恤的李荣浩，边开车边与粉丝聊天，闲暇十足，然而但正当他与粉丝聊嗨的时候，画面突然出现一个弹窗提醒他手机欠费了，随后被迫下线。

为了保证直播能继续，李荣浩找周围的人给他充了100块钱话费，并调侃称“只能再聊100块钱了，再多了就不行了”。

直播翻车背后的反思针对当下的直播翻车现象，吴永荣认为，从本质上来说，是对艺人培训的不到位以及公司管理存在缺陷等情况综合导致的结果。

作为一家专业的网红孵化机构，吴永荣告诉猎云网，直播开播前，在设备和网络方面，公司会有专业的团队进行调试。在直播的过程中，也会有专门的管理人员进行现场跟播，对出现的问题进行及时的调整。对直播翻车现象，最好是将问题消灭在萌芽状态。

在直播设备选取上，思凯文化会跟专业的一线供应商与品牌建立合作，选取业内顶尖水平的直播设备，来保证直播质量，也将主播在直播过程中因硬件设备或网络翻车的可能性减到了最低。

吴永荣介绍，奢侈品达人罗嘉便是思凯文化培养的优质主播代表之一，无论是在专业方面，还是带货能力，都取得不错的成绩。深耕奢侈品领域多年，罗嘉几乎做到零失误。目前，思凯文化除响应《网络直播主播管理规范》所颁布的要求之外，在主播培训中，将主播素质培养放在第一位。在原有艺人直播培训基础上，提升了正确疏导直播概念、完全了解直播性质、学习观察平台风向以及妆容造型等课程。

事实上，消费者在直播中购买产品，乃至直播间直接变成“大型车祸现场”，在“野蛮生长”的直播带货中并不鲜见。

对于说错品牌名、操作产品失误和网络卡顿等类型的直播翻车来说，能不能及时补救是关键。比如直播频繁翻车的罗永浩，都是第一时间联系商家发布补差价、补发货品等措施，平息舆论争议。但对于涉嫌虚假宣传的直播翻车来说，则需要团队在选品上把好关，在“源头”上保证质量。

3月31日，中国消费者协会发布了一份《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》。这份报告指出，“担心商品质量没有保障”和“担心售后问题”是消费者两大主要顾虑。调查还发现，有37.3%的消费者在直播购物中遇到过消费问题。

财经类节目《吴晓波频道》曾表示，直播带货比拼的是能否运营好私域流量，这需要遵循的逻辑则是“用信任换利润，因利润生责任，以责任赢信任”的闭环运作。在这个链条中，信任是基础，亦是口碑、流量变现的内在逻辑，名人在直播带货过程中，要解决好商家的信任，更要维护好粉丝、消费者、网民的信任，否则，直播带货容易变成“车祸”现场。

因此，对电商主播及其团队来说，除了提升专业度来说，也要做好产品的甄选和信息的精准，从根源上解决信息与质量不合格的问题，再比如对售出之后的服务持续追踪，保持消费者口碑，对消费者反馈的问题更要认真看待。