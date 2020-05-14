喜加一！Epic今晚免费领取游戏《GTA5》

IT之家5月14日消息 今日上午，Epic游戏商店通过官方Twitter表示，即将开启的新一周免费领取游戏为《侠盗猎车手5》（Grand Theft Auto V）。活动截止到5月21日，入库可永久保存。

需要注意的是，截至最终发稿时，Epic官方Twitter已无法找到该推文。但根据Epic游戏商城官方微博的预热信息也显示，本周免费领取游戏应为《GTA5》。

IT之家了解到，《侠盗猎车手5》是由Rockstar Games游戏公司出版发行的一款围绕犯罪为主题的开放式动作冒险游戏。游戏背景洛圣都基于现实地区中的美国洛杉矶和加州南部制作。

最低配置：

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统：Windows 8.1 64 位、Windows 8 64 位

处理器：Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 个 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core 处理器 (4 个 CPU) @ 2.5GHz

内存：4 GB RAM

显卡：NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10、10.1、11) 声卡：100% DirectX 10 兼容

存储空间：需要 72 GB 可用空间

声卡：100% DirectX 10 兼容

推荐配置：