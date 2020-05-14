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iQOO Z1 官宣：首发天玑 1000 Plus ，4500 mAh 电池，44W 超快闪充

2020/5/14 12:30:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月13日消息 此前iQOO手机官方微博已经宣布，全新的 iQOO Z1 5G手机将在5月19日发布。vivo官方网站已经预热iQOO Z1，搭载了天玑1000 Plus处理器，144Hz竞速屏幕。

iQOO 手机官方今天上午公布了关于iQOO Z1 手机的重要信息，iQOO Z1 5G首发的天玑1000Plus芯片，采用了领先的7nm制程工艺，A77+G77旗舰架构，APU3.0，超硬核的疾速芯力，带来旗舰级的性能体验。

另外，iQOO Z1手机还配置了44W超快闪充，4500mAh超大电池，告别电量焦虑。

近期有爆料称，iQOO Z1 6GB+128GB售价2498元起

IT之家此前报道，近期，联发科发布了天玑1000系列技术增强版——天玑1000 Plus 5G芯片。据联发科技介绍，5G芯片天玑1000 Plus是基于天玑1000系列的旗舰级平台性能，在5G时代技术的增益下，满足高端用户对体验升级的追求。

天玑1000+的一些亮点包括：搭载MediaTek 5G UltraSave省电技术，支持目前业界最高的144Hz屏幕刷新率，搭载MediaTek HyperEngine 2.0游戏优化引擎等。

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关键词：iQOO Z1iQOO天玑1000+

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