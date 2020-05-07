联发科正式发布天玑 1000+ 5G 处理器：支持 144Hz 屏幕，游戏、显示、省电增强

IT之家5月7日消息今天下午，联发科技（MediaTek）举办线上媒体技术沟通会，发布天玑1000系列技术增强版——天玑1000+ 。联发科 5G芯片天玑1000+基于天玑1000系列的旗舰级平台性能打造。

联发科天玑1000系列是旗舰级5G SoC，不仅拥有强悍性能，还通过技术升级全面优化5G智能手机的用户体验。天玑1000+基于联发科5G、省电、屏幕、游戏、视频等多项技术优势，为高端用户带来旗舰级5G体验。

作为天玑1000系列的技术增强版，天玑1000+ 不仅支持领先的5G技术，包括5G双载波聚合、全球第一且目前业内唯一5G+5G双卡双待，让用户时时尽享5G高速连接，同时还提供最全面的5G节能省电解决方案，带来全球最低的5G功耗。

天玑1000+ 搭载MediaTek 5G UltraSave省电技术，平均功耗较同级竞品低48%。独家的5G UltraSave技术可根据网络环境及数据传输情况，动态调整调制解调器的工作模式，包括电源配置和工作频率等，结合BWP动态带宽调控、C-DRX节能管理，全面降低终端的5G功耗，从而实现节能省电，带来更长效的5G续航。

IT之家获悉，天玑1000+支持目前业界最高的144Hz屏幕刷新率，屏幕显示更细腻、流畅，用户在视觉体验上能明显感受到丝滑顺畅。144Hz适合高帧视频、游戏等应用，特别在高帧率的游戏体验上，144Hz屏幕刷新率能大大减少画面的拖影和卡顿，更顺滑跟手。

天玑1000+ 搭载MediaTek HyperEngine 2.0 游戏优化引擎，在上一代技术优势上，针对游戏性能、网络、外设等方面进行了多方位升级，优化玩家的全场景游戏体验。

HyperEngine 2.0 的智能负载调控引擎兼顾游戏的流畅性能与低功耗，智能调节CPU、GPU及内存资源，加速游戏启动和转场。

网络优化引擎支持来电不断网，在5G网络下，用户在游戏中或视频通话时，不必担心来电呼入造成网络连接的中断卡顿，关键时刻始终在线。同时，HyperEngine 2.0 可以根据网络吞吐率和频宽需求进行智能预测，实现5G和4G的智能切换，例如游戏时5G在线，待机时切换4G，从而实现最佳的频宽与功耗平衡，拥有持久电力。

HyperEngine 2.0 操控优化引擎带来全场景低延时抗干扰技术。HyperEngine 2.0 特别针对蓝牙传输进行优化，游戏外设的声音、画面、操控同步降低延迟，蓝牙响应零感时差，支持音画同步。全新的抗干扰技术，实现全场景下蓝牙与 Wi-Fi 的高效并行传输，可有效降低Wi-Fi 网络延迟。

天玑1000+ 搭载MediaTek独家图像显示技术，全新的 MiraVision 画质引擎从硬件和软件层升级视频画质，逐帧调节视频画面的色彩、亮度、对比度、锐利度、动态范围等，芯片级优化为手机用户带来更精致的视觉享受。

AI场景画质优化（AI-PQ）：基于独立AI处理器APU3.0的强劲AI算力，结合MediaTek MiraVision的芯片级独立硬件，根据AI场景识别动态调节每帧画面的对比度、锐利度和色彩，实时进行4K 视频的逐帧画质调优。

超越HDR10+：通过逐帧优化视频画面的动态范围和图像细节，让原生4K HDR10+视频画质更加生动逼真，色彩呈现更细腻，画面层次更丰富。

视频HDR增强：芯片级MiraVision画质引擎可高效完成 4K 画面的实时分区运算，提升视频高动态范围，将普通SDR 视频片源实时增强至 HDR 显示效果，大幅度提升视频画面的对比度、亮度、细节以及清晰度。

联发科表示，搭载天玑1000+的5G终端即将上市。