马斯克The Boring Company完成隧道挖掘工作，明年1月开放

北京时间5月14日晚间消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下隧道挖掘公司The Boring Company已经完成了在拉斯维加斯会议中心地下挖掘第二条隧道的工作。

这意味着耗资5250万美元项目的第一阶段已经完成。该项目计划在拉斯维加斯会议中心地下建造名为“LVCC Loop”的高速隧道，拥有三个车站和一条人行隧道。今年2月，The Boring Company完成了LVCC Loop两条计划隧道中的第一条。

如今，工人们将把注意力转向完成隧道两端的地面客运站，以及系统中间的第三个地下车站。按计划，LVCC Loop项目将于明年CES展会开幕前竣工，并对外开放（明年1月）。

一旦竣工，该项目将成为The Boring Company运营的第一个商业运输项目。通过特斯拉汽车，该隧道每小时可运送4000多人，可将至少15分钟的步行时间缩短为不到两分钟。

拉斯维加斯会议和游客管理局CEO兼总裁史蒂夫·希尔（Steve Hill）称，到目前为止，该项目还没有受到新冠病毒疫情的影响。但如果2021年CES展会被取消或推迟，则The Boring Company计划等到下一次展会再向公众开放隧道。

希尔表示，因为该隧道并不是真正意义上的公共交通工具，相反，它是为与会人员和潜在客户提供的便利设施。希尔还透露，隧道将作为免费服务提供。