内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

马斯克The Boring Company完成隧道挖掘工作，明年1月开放

2020/5/14 20:12:37来源：新浪科技作者：友亚责编：远洋评论：

北京时间5月14日晚间消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下隧道挖掘公司The Boring Company已经完成了在拉斯维加斯会议中心地下挖掘第二条隧道的工作。

这意味着耗资5250万美元项目的第一阶段已经完成。该项目计划在拉斯维加斯会议中心地下建造名为“LVCC Loop”的高速隧道，拥有三个车站和一条人行隧道。今年2月，The Boring Company完成了LVCC Loop两条计划隧道中的第一条。

如今，工人们将把注意力转向完成隧道两端的地面客运站，以及系统中间的第三个地下车站。按计划，LVCC Loop项目将于明年CES展会开幕前竣工，并对外开放（明年1月）。

一旦竣工，该项目将成为The Boring Company运营的第一个商业运输项目。通过特斯拉汽车，该隧道每小时可运送4000多人，可将至少15分钟的步行时间缩短为不到两分钟。

拉斯维加斯会议和游客管理局CEO兼总裁史蒂夫·希尔（Steve Hill）称，到目前为止，该项目还没有受到新冠病毒疫情的影响。但如果2021年CES展会被取消或推迟，则The Boring Company计划等到下一次展会再向公众开放隧道。

希尔表示，因为该隧道并不是真正意义上的公共交通工具，相反，它是为与会人员和潜在客户提供的便利设施。希尔还透露，隧道将作为免费服务提供。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：隧道马斯克

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    