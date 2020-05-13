铁杆支持者炮轰马斯克：偏听则暗，兼听则明

北京时间5月13日消息，弗雷德·兰伯特（Fred Lambert）是电动汽车新闻网站Electrek主编，因持续“为埃隆·马斯克(Elon Musk)和特斯拉唱赞歌”而受到记者同行批评。

兰伯特对此“供认不讳”：在过去5年撰写的6000篇有关马斯克和特斯拉的文章中，95%属于“正面消息”。需要指出的是，兰伯特持有3股特斯拉股票，是特斯拉股东。

但当地时间星期二，兰伯特发表一篇标题为《特斯拉超级粉丝群体不利于电动汽车革命》的专栏文章，详细阐述了超级粉丝对马斯克的美化。

兰伯特表示，通常情况下马斯克都依靠Twitter用户反馈判断对错，但最近数月他过于信赖特斯拉的啦啦队了，“特斯拉超级粉丝认为这家公司不会犯错，只要有人敢对特斯拉稍有不敬，他们就会群起而攻之”。

在新冠疫情期间这一点表现得尤为明显。数个月来，马斯克多次驳斥有关新冠病毒危险的看法，在Twitter上声称对新冠病毒恐慌是“小题大做”，儿童“基本上对新冠病毒免疫”。

马斯克对新冠肺炎疫情以及由此实施的限制令的消极态度，在5月11日到了顶点，当天，他无视当地法律法规，宣布重启位于加利福尼亚州阿拉梅达县的一家工厂的生产活动，并“叫嚣”该县执法部门来逮捕他。特斯拉员工向Business Insider报料，他们担心来上班会危及自身健康，但不来上班会丢掉饭碗。

约翰·霍普金斯大学的数据显示，美国新冠肺炎死亡病例超过8万人，占到确诊病例的约6%。

兰伯特在文章中写道，由于信赖特斯拉超级粉丝，马斯克传播了有关新冠肺炎的虚假信息。

兰伯特称，马斯克与Twitter粉丝一道指责加利福尼亚州议员洛蕾娜·冈萨雷斯（Lorena Gonzalez）支持石油产业，这强化了他重新启动特斯拉工厂生产活动的态度。