马斯克“赢了”，加州地方政府允许特斯拉复工

5月13日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，特斯拉加州工厂所在地阿拉米达县的官员表示，他们已经同意特斯拉在满足某些安全条件的情况下，最早于下周重启加州工厂生产。

阿拉米达县公共卫生部在一份声明中写道：“我们审查了他们的计划，并与特斯拉的代表就其安全和预防计划进行了富有成效的讨论，其中包括一些额外的安全建议。如果特斯拉的预防和控制计划中包括这些更新，公共健康指标保持稳定或得到改善，我们将同意特斯拉本周可以开始增加最低限度的业务运营，以为最早下周的复工复产做准备。”

此前，由于受疫情影响，特斯拉宣布，其加州工厂将从3月24日开始临时停产，以遵从疫情期间的相关规定。

但加州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）在上周四发布行政令，允许制造商恢复运营。在该行政令发布后，马斯克在当天晚些时候告知员工，该公司计划在上周五下午重启加州工厂生产。

然而，特斯拉加州工厂所在地阿拉米达县却表示，该公司不能重新开业，因为当地的封锁措施仍在生效。

此事激怒了特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）。上周六，他表示，特斯拉将对该县提起诉讼。而且，他还威胁要把特斯拉的总部和未来项目从加州转移至德州或内华达州。

当地时间周一，马斯克无视旧金山湾区的“居家令”重启了其加州工厂的生产。当地时间周二早些时候，该县要求该工厂停止生产，以阻止特斯拉无视“居家令”的行为。

在周二晚间的紧急新闻发布会上，阿拉米达县表示，他们已经审查了特斯拉为其员工制定的安全计划，下周该公司可能会获准继续正常运营。