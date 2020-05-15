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华为P30/Pro获推EMUI 10.1.0.135更新：新增智慧分屏/多设备控制中心

2020/5/15 5:33:24来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月15日消息 据IT之家网友反馈，华为近日面向华为P30/Pro推送EMUI 10.1.0.135更新，增加一系列新功能。

本次更新版本号为EMUI 10.1.0.135（C00E135R2P8），文件包大小为0.96GB，新增了包括智慧分屏、多设备控制中心等功能，优化了多屏协同使用体验。更新日志如下：

· 智慧分屏

· 灭屏显示新智能翠鸟微立体时钟样式

· 多设备控制中心

· 深色模式新增支持更多第三方应用

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关键词：华为P30EMUI

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