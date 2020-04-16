华为nova5系列获推EMUI 10.1内测版更新：新增彩色灭屏显示等功能

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IT之家4月16日消息 据IT之家网友反馈，华为近日面向nova 5系列推送EMUI10.1内测版更新。
此次更新版本号为EMUI 10.1.0.116，从EMUI 10.0.0.152升级至最新内测版系统需要下载1.73GB大小的文件包。此次更新新增了包括彩色灭屏显示、指纹动画、电脑接听手机来电、手机文件高效处理、屏幕共享、分布式图库、指关节手势等功能，在后续更新中华为再次优化了指关节手势操作的流畅性。
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