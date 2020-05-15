爆料：联发科天玑 800+ 将改名为天玑 820，系列最大频率 2.6GHz

IT之家5月15日消息 联发科官方微博昨天宣布，5月18日14点30分，MediaTek天玑新品发布会举行，一起见证 5G「芯」锐，性能出位！本次直播将面向公众推出。预计是一款5G性能中端处理器。

微博博主@数码闲聊站 爆料称，天玑800+很有可能会改名天玑820。并且传闻天玑800系列有三个工程方案，主频分别是中杯2.0GHz、大杯2.2GHz左右和超大杯2.6GHz左右。

IT之家此前报道，今年1月份，基于7nm工艺的联发科天玑800 SoC问世，为中端智能手机带来5G连接。

天玑800 5G芯片组支持2CC载波聚合，与其他没有1CC和没有载波聚合的平台相比，其覆盖范围扩大了30%以上。天玑800支持SA和NSA sub-6Ghz网络，还有从2G到5G的多模式支持以及动态频谱共享（DSS）。还支持VoNR等服务，以通过5G传递语音和数据。

天玑800 CPU具有4个2 GHz的Cortex-A76内核，以及4个也达到2 GHz的高能效Cortex-A55内核。图形单元与天玑1000中的图形单元属于同一类，结合了一种称为HyperEngine的技术，该技术可增强硬件以使其在游戏时表现更好。

天玑800的ISP支持64MP传感器或32MP + 16MP双摄像头，提供AI自动对焦，自动曝光，自动白平衡，降噪和HDR的算法。