阿斯麦 ASML 光刻设备技术服务签约无锡

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家5月15日消息 5月14日，阿斯麦光刻设备技术服务（无锡）基地签约仪式举行。
据IT之家了解，阿斯麦（ASML）光刻设备技术服务（无锡）基地涵盖两大业务板块：面积约2000余平米，拥有近200人规模专业团队的技术中心，从事光刻设备的维护、升级等技术服务；以及面积约2000余平米的供应链服务中心，为客户提供高效的供应链服务，为设备安装，升级及生产运营等所需的物料提供更高水准的物流支持。
相关阅读：
《兵进光刻机，中国芯片血勇突围战》
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有