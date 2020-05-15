阿斯麦 ASML 光刻设备技术服务签约无锡

IT之家5月15日消息 5月14日，阿斯麦光刻设备技术服务（无锡）基地签约仪式举行。

据IT之家了解，阿斯麦（ASML）光刻设备技术服务（无锡）基地涵盖两大业务板块：面积约2000余平米，拥有近200人规模专业团队的技术中心，从事光刻设备的维护、升级等技术服务；以及面积约2000余平米的供应链服务中心，为客户提供高效的供应链服务，为设备安装，升级及生产运营等所需的物料提供更高水准的物流支持。

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