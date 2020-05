英伟达推出业内首款25G安全智能网卡：提供双25G或单50G端口

IT之家5月15日消息 英伟达现已推出了Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNIC,这是一款高度安全且高效的25/50 Gb/s以太智能网卡,为大规模企业和云业务设计。

IT之家了解到,这款安全智能网卡支持IPsec在线加密和硬件信任根(Hardware Root of Trust)等安全加速功能,可提升10倍性能的连接追踪(Connection Tracking)功能,拥有RoCE(RDMA over converged Ethernet)技术、先进的虚拟化和容器化技术,以及NVMe over Fabrics存储卸载技术等。

Mellanox ConnectX-6 Lx关键功能:

两个25Gb/s 端口或一个50Gb/s 端口、从主机到网络之间采用PCIe Gen 3.0或4.0 x8

安全功能,包括硬件信任根(Hardware Root of Trust)、用于有状态L4防火墙的连接追踪(Connection Tracking)技术,IPSec在线加密加速等

GPU Direct RDMA加速技术,专为NVMe over Fabrics(NVMe-oF)存储、可扩展加速计算和高速视频传输等应用加速

Zero Touch RoCE (ZTR)功能,实现了高性能RoCE网络的可扩展和易部署,且无需配置交换机

加速交换和数据包处理(Accelerated switching and packet processing ,ASAP2)技术,内置面向虚拟化和容器化应用的SR-IOV和VirtIO硬件卸载引擎,可加速新一代软件定义网络,以及对于防火墙服务进行连接追踪。

英伟达表示,ConnectX-6 Lx处于样品阶段,预计将在2020年第三季度全面上市。