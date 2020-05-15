英伟达推出业内首款25G安全智能网卡：提供双25G或单50G端口

IT之家5月15日消息 英伟达现已推出了Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNIC，这是一款高度安全且高效的25/50 Gb/s以太智能网卡，为大规模企业和云业务设计。

IT之家了解到，这款安全智能网卡支持IPsec在线加密和硬件信任根（Hardware Root of Trust）等安全加速功能，可提升10倍性能的连接追踪（Connection Tracking）功能，拥有RoCE（RDMA over converged Ethernet）技术、先进的虚拟化和容器化技术，以及NVMe over Fabrics存储卸载技术等。

Mellanox ConnectX-6 Lx关键功能：

两个25Gb/s 端口或一个50Gb/s 端口、从主机到网络之间采用PCIe Gen 3.0或4.0 x8

安全功能，包括硬件信任根（Hardware Root of Trust）、用于有状态L4防火墙的连接追踪（Connection Tracking）技术，IPSec在线加密加速等

GPU Direct RDMA加速技术，专为NVMe over Fabrics（NVMe-oF）存储、可扩展加速计算和高速视频传输等应用加速

Zero Touch RoCE (ZTR)功能，实现了高性能RoCE网络的可扩展和易部署，且无需配置交换机

加速交换和数据包处理（Accelerated switching and packet processing ，ASAP2）技术，内置面向虚拟化和容器化应用的SR-IOV和VirtIO硬件卸载引擎，可加速新一代软件定义网络，以及对于防火墙服务进行连接追踪。

英伟达表示，ConnectX-6 Lx处于样品阶段，预计将在2020年第三季度全面上市。