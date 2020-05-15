态度大反转，首个“硬核”抵制超时收费小区重启丰巢快递柜

IT之家5月10日消息 丰巢快递柜从4月30日开始启动会员制服务：普通用户，可以免费保管12小时；超时后，每12小时收取0.5元，3元封顶。而对于丰巢会员，月卡每月5元、季卡每月4元，7天长时间存放不限次数。规则发布后，引发网友热议，丰巢超时收费的事件持续在发酵。

此前IT之家报道，杭州东新园小区有用户称，业委会贴发通知称，因丰巢快递柜向业主收取超时保管费，损害了业主的利益，丰巢快递柜将在2020年5月7日7时起暂停使用。近期关于快递柜收费风波引发热议。

而今天，全国第一个抵制丰巢快递柜“超时收费”的杭州东新园小区，态度出现大转变，在协商没有进展的情况下已于5月15日恢复使用丰巢快递柜。

5月15日，小区业委会微信公众号发布消息，称所属街道办事处5月14晚召集业委会、物业负责人协商。之后业委会紧急召开会议，讨论决定，将百姓权益和正常生活放在第一位，进一步表达协商诚意，接受先行点亮快递柜的建议，推进问题解决，期待丰巢公司认真倾听民意，早日回应。

此前已有多地监管部门发声回应。上海邮政管理部门再次明确：根据《智能快件箱寄递服务管理办法》，对未经用户同意擅自将快件投入智能快件箱等不规范行为，用户可以进行投诉或者举报，邮政管理部门也将依法予以查处。

上海市邮政管理局表示，消费者在选择快件入快递柜或者送货上楼时，是有相应法律法规作为依据的。《快递暂行条例》第二十五条规定：“经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。”因此，快件投递应当按照面单上的收件地址和收件人进行投递，或者与用户协商后投递到约定的收件地址或者收件人。