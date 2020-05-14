吉林市邮政管理局：邮件、快件寄递服务时限或延长

IT之家5月14日消息 吉林市邮政管理局官网消息，按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准，目前，舒兰市为高风险地区，吉林市城区比照高风险地区实行提级管控，城区全面封闭管制。

IT之家了解到，鉴于目前的疫情防控实际，吉林省邮政管理局现向全市广大消费者发布疫情防控期间邮件快件寄递服务消费提示：

1. 受到交通管控及社区、村屯封闭管理等影响，可能出现邮件、快件寄递服务时限延长等情况，请广大消费者及时关注和了解本地区寄递企业有关时限提醒和提示信息，对可能出现的服务异常予以理解，对“快递小哥”给予包容。

2. 疫情期间，各寄递企业将严格按照要求对分拣场地、营业场所、运输车辆以及邮件、快件等进行消毒，严格落实从业人员体温测量和健康登记制度，请广大消费者放心使用寄递服务。同时，按照疫情防控需要，优先保障疫情防疫物资运输和群众必须生活品寄递。

3. 疫情防控期间，各寄递企业将严格执行收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”，维护寄递渠道和广大群众生命财产安全，请予以理解和配合。

4.请消费者与快递小哥加强沟通，采取安全方式完成邮件、快件的交接，倡导通过预约服务、智能快件箱投递等方式交接邮件、快件，减少直接接触。确需面对面接收或寄件的，请佩戴好口罩等防护器具。与确诊患者有过密切接触史和处于集中隔离、居家隔离期内以及各种原因引起发热、咳嗽等情况的消费者，请委托他人办理寄递服务。