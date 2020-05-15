富士康一季度净利润暴跌近90%，史上最惨

北京时间5月15日下午消息，据彭博社报道，鸿海精密工业近日发布公司季度财报。由于之前疫情中断了公司在中国的生产，活动限制措施又抑制了全球智能手机的需求，2020年前三个月的季度净收入下降幅度高达89%，至21亿新台币（7000万美元），为公司有史以来利润下滑最惨重的一次。根据基于之前财报公布的销售数据，公司收入下跌近12%，至9297亿新台币。

这家台湾公司以富士康之名广为人知。公司的半数收入来自在中国为苹果公司生产iPhone和其他设备。尽管公司的主要生产工厂已经在三月中旬悉数复工，但一季度全球智能手机出货量的急剧下跌对公司的销售打击严重。

为了控制疫情，苹果在亚洲的许多合作伙伴选择暂停生产，导致严重的设备出货延期和零部件供应瓶颈。消费者闭门不出，也对零售造成影响。曾有一度，苹果关闭了中国的42家零售店，随后又关闭了其他国家的零售店。虽然如今中国的零售店已经恢复营业，但许多其他国家的零售店仍未恢复正常。

疫情也推迟了产品的开发和发布。据悉，苹果即将推出的四款支持5G技术的新iPhone将比往常晚几周发布。5月份，苹果十年多年第一次未能提供财报预期。

疫情爆发后，富士康已经下调了2020年的收入预期。公司在4月份告知投资者，尽管公司仍有时间帮助苹果在假日季及时推出新款iPhone，但若疫情持续，情况可能会有变。