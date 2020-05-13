降低对富士康依赖，苹果暗中助立讯精密涉足 iPhone 制造

北京时间5月13日消息，多位消息人士称，苹果公司已经建议其AirPods无线耳机的中国代工商立讯精密对iPhone、MacBook金属外壳提供商可成科技实施一笔重大投资，希望借助此举为另外一家长期供应商富士康建立一个强大的替代选择。

消息人士称，立讯精密与全球第二大金属外壳提供商可成科技的磋商已经持续了一年多时间，并在近期进入了更深入的一轮谈判。如果这笔投资交易能够达成，它将使得立讯精密有能力生产高品质金属外壳，获取智能机组装的专有技术，向着成为内地版富士康更近一步。此举最终可能有助于立讯精密获得一部分iPhone生产订单，该手机每年的出货量约为2亿部。

自iPhone在2007发布以来，富士康占据了该手机生产订单的50%以上。消息称，苹果渴望降低对富士康的严重依赖。“苹果鼓励立讯精密实施这笔投资，以此培养一家内地代工商来平衡富士康的地位，”一位高管层级的知情人士称，“苹果拥有的合格供应商越多，它的议价能力就越强。”

知情人士称，立讯精密与可成科技目前的磋商涵盖部分可成科技在内地的工厂、员工、管理人员以及与苹果建立的商业机遇，讨论的投资额将成为立讯精密最大一笔投资。

虽然尚未涉足iPhone组装业务，但是快速成长的立讯精密已经成为了富士康的最大潜在威胁。截至上周五，立讯精密的市值接近2540亿元人民币(约合359亿美元)，略高于富士康母公司鸿海的新台币1.06万亿元(约合355亿美元)市值。

苹果、立讯精密尚未置评。可成科技表示，目前尚未制定出售内地资产或者与其他公司联合投资的具体计划。