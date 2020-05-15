130家万豪酒店上线饿了么，推出高端餐饮外卖

5月15日消息，疫情影响仍在持续，近期高端酒店万豪国际集团旗下130余家酒店全面上线饿了么，在全国49座城市同步开启高端餐饮外卖服务。

在万豪之前，今年3月，香格里拉、洲际、希尔顿、凯宾斯基等国际一线酒店集团已先后上线饿了么。

数据显示，万豪餐饮外卖消费者中超8成来自CBD白领，广州万豪的樱花虾炒黄埔蛋套餐、武汉万豪的纯肉手工大包等也成为了最受欢迎的特色餐品。此次上线的餐品包含了早餐、下午茶、西餐轻点和中餐正餐等各种类型。