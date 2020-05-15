官方分享微信好用技巧，你知道多少

IT之家5月15日消息 今天@微信时刻 分享了一些好用的微信技巧，一起来看看其中有多少是你已经知道的吧。

01、快速定位未读信息

聊天列表一长，有时候寻找未读消息就成了一件头疼的事，其实你只需要双击底部导航栏的「微信」选项框，即可快速跳转至最新一条未读消息。

02、「微信运动」也有「拉黑」功能

不想看到某个讨厌的人天天占领微信运动封面？

不想被爸妈知道自己周末只走了 100 步？

拉黑微信是是不可能的，这辈子都不可能，但你可以拉黑微信运动。

打开微信运动>右上角齿轮>「隐私及提醒设置」>「不与他（她）排行」把好友添加到此「黑名单」，你和他（她）互相看不到对方步数，就此在运动榜上相忘于江湖吧。

03、如何触发「对方正在输入」？

「对方正在输入」的提示仅在好友收到消息后 10 秒内回复才会触发，还有以下限制条件：

回复的文字需要出现在输入框，仍位于输入法候选框无效

仅限手机端微信

网络通畅

看缘份

04、微信群可以只有一个人

点击主页右上角「+」>「发起群聊」>「面对面建群」>设置密码>「进入该群」。

只要不将群密码分享出去，这个群就永远只有你一个人，文件、表情包、图片，随便发！

05、释放手机空间

聊天记录越来越多，珍贵的照片和视频难道只有删除和备份至电脑两种选择？

「腾讯相册」小程序了解一下，在线导入微信照片和视频，再也不怕过期了。

如果你选择用 QQ 号登陆，还将解锁 QQ 空间相册，没准能找到小学初中的杀马特照片。

06、合并聊天记录转发的妙用

找不到聊天信息的发送时间？选中需要查看的信息，合并发送（可以选择发送给文件传输助手或自己），精确到秒的时间戳给你显示得明明白白。

07、收藏夹还能这么用

1.日程管理

「我」>「收藏」，点击右上角「+」新建收藏，在下方工具栏中选择「列表」>「待办」，即可进行简单的日程管理，甚至可以将待办事项在聊天列表中置顶，时刻提醒自己不忘 deadline。

2.拼图

新建收藏>插入多张图片>点击右上角「…」，保存为图片，即可生成长图。

08、内置提醒功能

长按对话框中的信息，在弹出的选项中选择「提醒」，指定提醒时间，最短可以是 1 小时以后，最长可设置到差不多一年以后。

到了设定时间，你的微信就会收到相应提醒，点击可跳转至聊天内容。会议、约会、文件处理、回复信息……微信帮你安排得明明白白。

IT之家的小伙伴们在使用微信的过程中，有没有遇到过一些贴心的细节？欢迎在评论区与我们分享。