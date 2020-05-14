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12亿人用微信一年“扫码”8.58万亿元，约占我国GDP 9%

2020/5/14 15:14:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月14日消息 今天腾讯微信与中国信通院共同发布《2019-2020微信就业影响力报告》，与微信生态相关的就业情况得到披露。

报告称，据微信“码上经济课题组”测算，2019年，微信生态带来的码上经济规模达到8.58万亿元，约占我国GDP（99.0865万亿元）的9%

报告显示，2019年微信带动就业岗位2963万个，其中直接带动就业岗位达2601万个，同比增长16%，自2014年以来年均增长22%。间接带动就业岗位362万个。

在微信就业人群中，年轻人、大学本科生为主力。55.8%的生态主体超过一半员工年龄在16-29岁之间，55.0%的生态主体超过一半员工是普通本科学历。生态内女性就业比例达到47.5%。2019年，微信公众平台就业岗位在中西部和东北省份比例达到43.6%，小程序则为29.8%。

另外，2019年微信带动的直接就业机会中有1519万个是兼职就业，占总直接就业机会近6成。目前基于微信的兼职就业主要包括以技能输出为主的教育类服务、投稿写作类、自媒体类、电商类、理财类、表情设计类等。同时，在微信公众号、小程序、支付等运营、开发、 设计和维护中也存在一定数量的兼职就业人群。

IT之家了解到，据腾讯财报，在今年第一季度，微信月活跃账户超过12亿。

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关键词：微信

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