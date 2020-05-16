白嫖的人太多？《GTA5》游戏服务器出现崩溃问题

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IT之家5月16日消息 据IT之家网友投稿，《GTA5》疑似出现游戏服务器崩溃问题，显示“游戏服务当前不可用”。
IT之家搜索发现，微博上也有网友反映该问题，目前并不清楚是大范围出现故障还是小范围。
5月14日晚间Epic商城开启大特卖活动，免费赠给玩家《GTA V》，而且是“豪华在线版”。由于前来领取的玩家数量较为庞大，还导致Epic商城服务器出现崩溃的情况，目前并不清楚该游戏服务器出现故障的原因，猜测可能跟近期大量玩家涌入有关。
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