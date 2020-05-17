一图了解小米手机 MIUI 12 无障碍功能

IT之家5月17日消息 今天是5.17全国助残日。小米公司表示，小米不断优化无障碍旨在让有特别需求的朋友也能更好的享受科技生活。「小米无障碍2.0」开启，多部门参与，启动“四大升级”，让无障碍体验更上一层。

IT之家获悉，小米在无障碍方面将推出以下新功能和改进：

小米与讯飞听见合作打造小米闻声听力辅助工具，适用于听障用户多种场景，支持实时语音文字互转，普通话识别准确率达98%。

相机语音字幕，录制有声视频，同步添加文字字幕，支持修改，一键生成内嵌字幕视频，让你的视频无声时也能传达更多信息。

小米MIUI官方表示，其实障碍是每个人生活中都会遇到的状态，无障碍功能不仅仅是满足残障用户的需求，也在满足每个人在生活中随时会遇到的不同状况。一起来了解MIUI12的无障碍功能，愿我们都被世界温柔以待。

MIUI 12中定制了无障碍功能菜单，为用户提供包括小爱同学、电源开关、音量调节、通知管理等一系列便捷的功能直达。

支持对视障用户日常使用场景提醒，包括屏幕锁定时主动提示屏幕已关闭，开启后主动提示时间与上滑解锁操作；计算器对计算结果主动播报，计算过程更加高效。

小米相机拍照支持检测到人脸，还支持提醒人脸在镜头的位置，让视力障碍人士也完美地记录生活片段。