腾讯 QQ 安卓/ iOS 版 8.3.6 正式版上手体验

IT之家5月17日消息 近期，腾讯QQ 8.3.6安卓和iOS版正式发布，新增视频通话支持虚拟背景；群通话按住发言，松开静音等；群作业题库支持编辑，作业快速布置，轻松自动批改。其中QQ视频通话虚拟背景支持虚化、宇宙、冰川、家等模式。现在腾讯QQ官带来了上手体验。

视频通话虚拟背景

你的通话背景，不再单调!向好友或在群里发起视频通话，点击右上角“三”按钮，调出底部菜单栏▼

选择“虚拟背景”，就可把你的视频通话背景变成宇宙、冰川、草坪...

资料卡新增人生成就功能

新版本8.3.6中为大家准备了“人生成就清单”，帮你把最有戏的一面展现出来！

在QQ资料卡页面，点击“人生成就”，点击“添加成就”▼

（仅限安卓）

就能选择成就添加到资料卡上，好友还能为你点赞！

家校群作业题库支持编辑

新版本推出了“家群作业题库支持编辑”，还真的能让老师们更省心。

打开家校群，点击“作业”按钮▼

在作业面板点击右上角“布置”按钮，选择第四个按钮“题库作业”进入在线习题，选择空白习题或在线习题模板▼

在线习题支持勾选正确答案设置好分值和答案后，点击“完成拟卷”并发布！▼

IT之家此前报道，在8.3.6新版本里，还更新了两个功能“消息彩签待办”（仅限安卓）、群聊通话“按住发言”模式大，大家可以上手体验一番。