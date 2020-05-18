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曾参与开发《死亡搁浅》：小岛工作室联合创始人今泉健一郎已入职腾讯

2020/5/18 6:46:26来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月18日消息 据VGC报道，曾参与开发《死亡搁浅》的小岛工作室联合创始人今泉健一郎已加入腾讯欧洲总部。

IT之家了解到，腾讯欧洲总部位于荷兰阿姆斯特丹，其任务是寻找该地区的投资机会并拓展微信业务。今泉健一郎此前在小岛工作室任职近20年，除了参与开发《死亡搁浅》外今泉健一郎还参与了包括《合金装备：幻痛》等游戏大作的开发

目前尚不清楚今泉健一郎离开小岛工作室的原因，小岛工作室以及今泉健一郎本人也尚未就此事作出回应。

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关键词：《死亡搁浅》今泉健一郎小岛秀夫

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