电商头盔涨价！6 月 1 日起，骑摩托车/电动车不戴头盔将被严查

IT之家5月18日消息 2020年最火的当属口罩，而马上头盔也要迎来巨大需求。一些电商上的头盔开始出现涨价或者限购，对此，有网友表示，“月初58元，昨天88元，今天108元，我倒要看看商家是不是想上天。”

IT之家在电商平台淘宝搜索，排列在最前面的有59元、69元款，并且这款69元款还标明限购一件。

另外，其他商家还有出售女性和儿童头盔等，价格也已经维持在60元左右。



为何头盔又成了爆款呢？这源于近期公安部的通知，全国将开展“一盔一带”安全守护行动，“一带”是指安全带，“一盔”是指安全头盔。多地表示，6月1日起，骑摩托车/电动车不戴安全头盔，开车不使用安全带将会被严查。

有河南媒体报道，6月1日起，河南将与全国同步开展“一盔一带”劝导查纠活动，整治重点为：汽车驾驶人、乘车人未按规定使用安全带的；摩托车、电动自行车骑乘人员未按规定戴安全头盔的。

为进一步提升摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员安全防护水平，有效减少交通事故死亡人数，近日，公安部交通管理局部署在全国开展“一盔一带”安全守护行动。

公安部交管局要求，各地公安交管部门要加强宣传引导，增强群众佩戴安全头盔、使用安全带的意识；联合行业主管部门、行业协会，推广“买电动自行车送头盔”和“买保险送头盔”模式，组织快递、外卖、出租车、网约车等重点行业示范引领，切实配齐用好安全头盔、安全带。行动期间，公安交管部门将加强执法管理，依法查纠摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔以及汽车驾乘人员不使用安全带行为，助推养成安全习惯。

据统计，摩托车、电动自行车、小汽车是导致交通事故死亡人数最多的车辆。摩托车、电动自行车驾乘人员死亡事故中，约80%为颅脑损伤致死；汽车交通事故中，因为不系安全带被甩出车外造成伤亡的事故比比皆是。有关研究表明，正确佩戴安全头盔、规范使用安全带能够将交通事故死亡风险降低60%至70%。

一盔一带，安全常在。公安部交管局提醒广大驾驶人和乘车人，为了您和家人的安全，无论是驾乘摩托车还是电动自行车，无论是在车辆前排还是车辆后排，请正确佩戴安全头盔、规范使用安全带。