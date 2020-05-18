下代iPad Pro会有什么？miniLED屏，5G，一年两更？

尽管苹果在三月份刚刚更新了iPad Pro，但很多人已经开始期待下一次更新，据传闻说，下一代iPad Pro将搭载5G、mini LED显示技术等。外媒9to5Mac对这类传言进行了汇总，从中我们可以大致猜到下一代iPad的模样。

苹果公司在3月份更新了iPad Pro，主要集中在升级摄像系统和新款妙控键盘上——前者主要是激光雷达扫描仪带来的AR体验，而后者也适用于2018款iPad Pro。处理器则是一颗A12z仿生芯片和6GB内存。

也正是如此，很多人认为今年的只是小幅更新，预计2021年将进行更为彻底的改变。

屏幕

多数行业内人士认为，下一代iPad Pro将采用mini LED显示技术，当然，这也是从整个行业正在积极推进这种新显示技术来判断的。

mini LED将是一个看得见的大改变

预计mini LED将带来各种改进，包括显示质量的提高和更长的电池寿命。

LCD面板的背面使用LED即发光二极管，点亮LCD中的液晶以发出不同的颜色。而mini LED，则是指尺寸小于0.2毫米的二极管。与传统LCD相比，采用mini-LED的面板灯会用更多的LED，这意味着有更多的调光区域可供选择。传统的显示屏可能会使用数百个LED，但mini-LED显示屏可能有一千多个。

甚至此前有传闻说，苹果公司正在探索使用1万颗LED的mini-LED显示屏，每颗低于200微米。因为有更多的LED和更多的调光区，mini LED显示屏可以提供更深或更暗的黑色、更高的亮度，更丰富的色彩，以及更大的对比度。

预计iPad Pro显示屏的尺寸保持不变：11英寸和12.9英寸变型、支持原彩显示、120Hz动态刷新率的等。

并且iPad Pro可能并不是苹果唯一一款改用mini LED的设备，有报道称，Mac电脑也可能加入mini LED，其他iPad机型也将紧随其后，当然，旗舰要先用。

5G

就像今年晚些时候即将面世的iPhone 12和iPhone 12 Pro一样，下一代iPad Pro也将支持5G连接。

这意味着iPad Pro支持低于sub-6GHz和毫米波等5G技术。以搭配来适应不同国家或地区的5G网络。

5G应该是比较确定的

预计苹果将使用高通公司的基带芯片来推出5G产品。另外，苹果也在开发自己的内部5G调制解调器，但预计至少要等到2022年后才有眉目。

配置

下一次iPad Pro更新将带来更加显着的性能提升。最新的2020 iPad Pro具有A12Z仿生处理器，这芯片其实在技术上与A12X仿生处理器相同，只是多了一颗GPU。

预计苹果的下一个iPad Pro更新将采用即将推出的采用5纳米制程的A14处理器。根据最近的供应链报告，苹果的合作伙伴台积电（TSMC）计划在第二季度开始使用新的5纳米工艺生产A14处理器。它将于今年晚些时候先用在iPhone 12上，然后是2021年的新款iPad Pro。

A14也算是“常规更新”了

很多人相信，这颗芯片会让iPhone 12中的与15英寸MacBook Pro的计算能力一样强大（当然它们不同平台）。这些改进主要归功于5nm制造工艺。另外，如果不出意外，最新的2020 iPad Pro机型也都会提供6GB的RAM。

价格

目前，iPad Pro 11英寸的起价为799美元，12.9英寸的起价为999美元。5G和mni LED等硬件的增加估计会让价格上涨

至于发布日期，此前有报道称，下一代iPad Pro版本将于今年晚些时候发布，这很可能会让iPad再次“一年两更”。目前还不清楚新冠疫情是不是会影响供应链，因为疫情导致的不确定因素实在太多。