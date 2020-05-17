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苹果 iPhone 11 最高降价 1600 元，iPhone 12 发布时将遭安卓 5G 手机四面围剿

2020/5/17 10:37:34来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月17日消息 央视财经近期报道，今年上半年，国内手机市场有两个关键词：“5G围剿4G”以及“价格大战”。

一向走高端路线的苹果手机，最近接连降价，上周苹果手机线上渠道iPhone 11最高降1600元，系列套装最高优惠2600元。曾经和高消费划等号的苹果手机，近两年热衷放下身段自降身价。今年4月刚刚上架的新iPhone SE手机，3299元的起价，成为苹果历史上起售价最低的iPhone。

苹果难道真的是想用价格战的方式爆锤友商？工信部通信经济专家委员会委员刘兴亮认为：苹果可能存在清库存行为。它的新机型很快就要发布了，老机型确实要清库存，而且疫情期间需要尽快资金周转，尽快清理库存，减小自己资金，包括在库房，各方面的压力。

苹果的另一路挑战来自于安卓5G阵营的围剿。今年以来华为、荣耀、小米、vivo、OPPO、三星的新款5G手机紧锣密鼓上市。IT之家此前报道，据工信部数据，5G终端进入了蓬勃发展期，截止到4月22日，已有96款5G手机终端获得了入网许可，去年12月底是39款。5G手机的价格也在快速下探，最低已到两千元以下。

而苹果这边却是5G 产品长期缺位。新旗舰5G手机iPhone 12最快也要下半年发布，但5G的赛道早已是群雄逐鹿，iPhone 12很可能面临出道即巅峰，遭受安卓5G的四面围剿。

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关键词：iPhone 12iPhone 11苹果

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