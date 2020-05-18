全球近百家零售店重新开业！苹果：进店都要带口罩

5月18日消息，据外媒报道，美国当地时间周日，苹果公司宣称其在全球已经有近100家零售店重新开业。该公司表示，它将严格限制入店顾客人数，给与每个人提供足够的空间，并重新将重点放在提供一对一的个性化服务上。所有员工和客户都将需要佩戴口罩，苹果将向没有自带口罩的客户提供防护设备。

以下为苹果公开信全文：

自从在1月份首次开始应对和适应新型冠状病毒疫情以来，苹果的决策始终以关怀为主：关怀我们的团队，关怀我们的客户，关怀我们的社区。

这意味着，当客户以新的方式依赖我们的产品时，我们可以继续提供帮助。如今，更多人在关闭教室时(在家)继续学习，在我们分开时保持联系，在我们都需要更多娱乐内容的时候保持创意，在健康如此重要的时候继续保持健康。

这意味着，我们要以新的方式支持公共卫生响应，包括苹果为医生和护士采购3000多万个口罩和1000万个定制面罩，我们设计软件帮助用户检查症状并帮助卫生工作者通知哪些人可能已经接触过感染者，以及我们与美国制造商合作每周部署100多万个检测工具包。

这也意味着，采取前所未有的举措关闭我们在世界各地的几乎所有零售店，以保护我们客户和团队的健康和福祉。

到今天为止，我们全球近100家门店已经能够再次向我们的客户敞开大门。我们想分享一点儿关于我们是如何履行我们的关怀承诺的：它是如何指导我们的决策的，我们正在采取哪些重要措施来确保每个光顾我们零售店的人的安全，以及我们的零售店将以何种方式看起来有点儿不同。

重新开放的方式

首先，让我们回忆下我们是如何走到这一步的。在中国以及后来的世界各地，我们是最早关闭零售店的公司之一。在大中华区，我们看到了迅速行动和保持安全距离的重要性，以减缓病毒的传播。而且，随着时间的推移，我们继续完善和扩大我们的店内健康和安全措施，这些措施在大中华区等地被证明是如此有效，我们的零售店在那里已经安全营业了几个月。

我们的承诺是，只有当我们有信心可以安全地为顾客提供服务的地方时，我们的零售店才会重新开张。我们查看了所有可用的数据，包括当地病例、近期和长期趋势以及来自国家和地方卫生官员的指导。这些都不是我们仓促做出的决定，在重新开放零售店时，我们会采取严格的预防措施，甚至在某些情况下再次关闭零售店。

当你所在地区的零售店确实采取了这些措施重新开张时，你会发现关闭之前的团队也会回到那里，但看起来和感觉可能会有点儿不同。首先，你会发现自己有足够的空间。在每家零售店，我们都专注于限制进入零售店的顾客人数，给每个人留出很大的空间，并在Genius Bar和整个零售店专注于提供一对一的个性化服务。

我们还在大多数地方采取了一些额外的措施。我们所有的团队和客户都需要佩戴口罩，我们会为没有自带的客户提供口罩。体温检查将在门口进行，张贴的健康问题将筛查那些有咳嗽或发烧等症状的人，或者最近接触过新冠病毒感染者的人。我们全天都在加强深度清洁消毒，特别强调所有表面、陈列产品和繁忙区域的安全。

我们还利用这段时间考虑如何才能更有效地满足客户的需求，无论是在网上还是在我们的零售店中。对于许多零售店来说，这将意味着在路边提货。如果你选择在线购买，我们可以送货到您家中，或者让您的新商品在我们的零售店方便地提货。您可以继续在网上和电话上找到同样出色的客户服务和支持标准，帮助您解决任何可能存在的问题。

展望未来

我们继续应对新冠病毒带来的影响，并认识到回归常态的道路将是曲折的。但是，无论未来面临什么挑战，新冠病毒只会加强我们对人的信心，包括我们的团队、客户以及社区。沿着这条路走下去，当我们反思疫情时，我们应该永远记住，世界上有那么多人把他人的福祉放在日常生活的中心。在苹果，我们计划发扬这些价值观，我们将始终把客户和团队的健康和安全放在首位。

感谢您为支持应对新冠病毒所做的一切，无论是参加志愿服务、捐赠、分享对我们医务人员的感激之情，还是保持安全距离以保护我们社区的健康。

祝您身体健康，注意安全，期盼您的光临！