马化腾代表提交七份建议：涉及产业互联网、乡村振兴、金融科技等

IT之家5月18日消息 2020全国两会在即，来自各行各业的代表委员将就国计民生的方方面面履行职责、参政议政。全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾今年计划向两会提交七份书面建议，涉及产业互联网、乡村振兴、金融科技、医疗服务与医生获得感、中小微企业发展、区域发展、生态环保等热点问题。

作为来自互联网科技产业的一线代表，马化腾结合产业互联网在新冠肺炎疫情防控、复工复产复学过程中的重要作用，建议加快制定产业互联网国家战略，壮大数字经济；建议发挥“互联网+”优势助力“后脱贫时期”乡村振兴，加大新基建在农村地区的部署和投入，让广大农民共享数字经济发展红利。

IT之家获悉，今年马化腾计划提交的建议内容还包括：推进制度与技术创新，提升医疗卫生服务、增加医务人员获得感；进一步提升我国金融科技水平，积极应对金融开放背景下的国际竞争与挑战等。

下面是马化腾建议全文：

《关于加快制定产业互联网国家战略 壮大数字经济的建议》

建议称，我国数字经济正在迈向一个以新基建为战略基石、以数据为关键要素、以产业互联网为高级阶段的新时代。应把产业互联网放在新一轮科技革命和产业变革的历史大潮中来谋划，从国家战略的高度重点推进，不断壮大我国的数字经济实力。

建议提出，加强顶层设计，制定系统推进产业互联网发展的国家战略，重点研究推动新基建、各行各业数字化转型、智慧城市、科研创新、网络信息安全等方面的工作。马化腾建议，加快推进云计算等新基建，筑牢数字经济发展的战略基石；以“数据中台”建设为重点和突破口，进一步推动数据开放共享，创新推动智慧城市、智慧乡村建设，提高数字化治理水平；持续推进开源协同创新生态，打造产业互联网“朋友圈”，提升科研创新数字化水平，同时加大产业安全投入，为数字经济高质量发展保驾护航。

建议还提到，应以产业互联网为突破口和着力点，打造具有国际水准的产业互联网平台，推进国民经济各行各业的互联网化和数字化进程。如在制造业领域，加快智能工厂建设，培育一批基础性、行业通用的工业App，积极探索应用共享制造等新模式；在零售业领域，鼓励量大面广的实体店探索使用云、小程序、直播等数字化工具，开展线上线下一体化自主运营，增强触达用户和服务用户的能力，促进无接触经济发展。

《关于在“后脱贫时期”加强乡村振兴的建议》

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。据中国互联网络信息中心（CNNIC）数据，截至2020年3月，中国农村网民已达2.55亿人。根据腾讯“为村”平台2019年10月对超过2万名实名注册村民进行的问卷调查，农村普遍存在“空心村”、集体经济缺失、公共服务不完善、数字化发展滞后等问题。

建议提出，应大力提升农村数字化生产力，加快弥合城乡数字鸿沟，推动农业高质量发展和乡村全面振兴，让广大农民共享数字经济发展红利。在乡村治理方面，建议扶持乡村互联网信息平台，扩大基层治理触达范围；在乡村经济发展方面，通过数字化升级，建立防止返贫长效机制；在乡村公共服务方面，借助发展“新基建”机遇，突破地理条件限制，帮助数字教育、数字医疗等资源更深入地扩大到农村。

《关于运用数字技术、创新应用模式 助力中小微企业纾困的建议》

建议指出，金融财税支持是帮助企业摆脱困境的重要手段，而以大数据、云计算、人工智能为代表的数字技术，同样可以为中小微企业助力。

近期来看，“人力上云”“共享用工”等新模式，可以缓解中小微企业面临的困境，增加企业抗风险能力，疏通经济市场的“毛细血管”；强化金融服务的数字化升级，提升金融服务精准性，疏通帮扶中小微企业“最后一公里”。就中长期而言，做强云平台，推动传统中小微企业进行全面化数字化升级，有利于提升中小微企业的整体实力。

作为首批入选国家“数字化转型伙伴行动（2020）”的企业，腾讯也将通过“数字方舟计划”，从降低成本、引流拓客、设立专项基金、技术开源等方面支持中小微企业转型。

《推进制度与技术创新，提升医疗卫生服务、增加医务人员获得感的建议》

马化腾持续关注医疗健康领域，曾两次就充分利用互联网等新兴技术推进健康中国建设、以数字技术驱动健康医疗事业发展提出建议。今年，他在《推进制度与技术创新，提升医疗卫生服务、增加医务人员获得感的建议》中提出，在全民公共卫生意识和医疗健康需求不断高涨的今天，应该进一步深化医疗卫生体制改革，推进制度与技术创新，提升医疗卫生服务、提升医务人员的获得感，帮助他们解决实际困难和问题，免除后顾之忧，夯实“健康中国”建设的人力基础。

“我们对医生的关注不单单因为这次疫情，更因为我国医疗卫生事业与人民健康需求已发展到新阶段，医生的安全与健康是全民健康的坚实基础”，马化腾建议，应加大投入力促改革，进一步完善激励机制，帮助医务人员实现“制度性减负”；把“新基建”延伸到医疗卫生领域，进一步加快智慧医院建设，帮助医务人员实现“技术性减负”；精细化管理患者关系，重建医患和谐；让基层家庭医生和乡村医生，充分享受政策与技术红利，促进医疗模式适应老龄化趋势，弥补城乡差距。

《关于进一步提升我国金融科技水平 积极应对金融开放背景下国际竞争与挑战的建议》

马化腾提出：以“创新促发展”为主线，为国内金融科技可持续发展营造有利环境；出台促进扶持金融科技产业发展的顶层指导意见，稳定政策预期；顺畅“金融+科技”产业链主体合作，促进金融服务全面数字化升级。

建议称，在金融科技核心竞争力方面，我国与发达经济体的比较优势在于市场需求巨大且互联网应用非常普及，在应用层面的创新能力强，容易形成规模化、市场化应用，而发达经济体则在依托技术创新方面更具优势，掌握较多的核心技术。在稳定的政策环境引导下，我国金融科技市场主体只有苦练内功，持续提升自身创新能力，才能在国内金融开放的大环境下保持竞争优势，同时在国际金融科技舞台发挥更积极作用。

《关于推动深圳中国特色社会主义先行示范区建设取得新突破的建议》

2019年8月，《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》正式发布，深圳从“特区”迈向“先行示范区”，被赋予新的使命担当。

作为长期在深圳工作的全国人大代表，马化腾对充分发挥经济特区先行先试优势，形成全面深化改革、全面扩大开放新格局非常关注。他建议，在制度建设上，深入研究特区立法权、综合授权等关键课题，针对特区立法问题，建议由全国人大牵头进行专题研究，建立先行示范区与全国人大及其常委会的便捷沟通机制；针对综合授权问题，建议由国家有关部门牵头组织针对清单式批量申请授权的工作机制，包括沟通渠道和报批流程等具体问题进行专题研究，尽快出台具体的操作规程。

建议称，在示范区统筹规划上，做好顶层设计，跨区域协调资源，解决深圳目前的土地短缺问题；在创新驱动上，实现与国际先进科研体制的全面接轨，建设探索创新驱动的“桥头堡”；在风险防范上，做好应急体系建设，创新监管体制，做到有备无患。

《关于统筹粤港澳大湾区海洋生态修复和珠江口国家公园建设的建议》

2020年是粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设全面铺开、纵深推进的关键之年。

作为粤港澳大湾区成长起来的企业家，马化腾连续四年建言粤港澳大湾区建设，建议从概念到落地越来越具体，并通过腾讯青年营和青年行等开放平台促进粤港澳三地青年交流与教育，今年则将提交《关于统筹粤港澳大湾区海洋生态修复和珠江口国家公园建设的建议》。这也是他第四次在生态文明建设领域提出建议。

马化腾建议，在粤港澳大湾区建设领导小组的领导下，设立跨境生态修复和自然保护协调机制；全面开展珠江口生态修复整治；加快建立珠江口国家公园建设进程；重视科技力量，将珠江口国家公园建设成为智慧国家公园；鼓励社会参与，将大湾区打造成为中国乃至世界的自然教育中心，如粤港澳青年人可参与自然保护和自然教育的合作，增进三地青年人的交流。