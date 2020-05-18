引擎级防沉迷！ 腾讯游戏与Unity推出防沉迷系统开发工具

IT之家5月18日消息 今日，腾讯游戏对外宣布，联手Unity共同推出防沉迷系统开发工具，该工具将由腾讯成长守护平台提供技术后台支持。

去年年底，国家新闻出版署发布了《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求游戏厂商采取有效防止未成年人沉迷游戏的举措，严格实行网络游戏账号实名注册制度和控制未成年人游戏时段时长、消费金额。

腾讯游戏表示，目前Unity在中国约有300万开发者，从去年起至今中国市场76%新发行手游均为使用Unity开发。

IT之家了解到，此次推出的防沉迷系统开发工具主要分为三个模块：登录模块、计时模块以及充值模块。

在登录模块，系统将自动检测和验证玩家实名信息，如果玩家账号未完成实名认证则会引导用户至认证页面。在计时模块提供的相关接口可向防沉迷服务器报告用户是否仍在游玩，服务器将根据用户的游玩时长给出对应的指令或消息。而在充值模块，开发者可依据用户实名认证的年龄情况和相关法律法规要求设定充值额度限制。

▲ 图源：腾讯游戏

上周五，《王者荣耀》官网发布《未成年人防沉迷新规接入公告》称，即日起未成年用户每日22时至次日8时禁玩，法定节假日每日限玩3小时，其他时间每日限玩1.5小时。